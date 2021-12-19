В США предложили расширить присутствие НАТО в Европе, но речь – не об Украине, – СМИ

В НАТО обнародованную информацию пока что никак не комментируют.

Глава объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии на фоне наращивания российских войск у границы с Украиной, сообщают иноСМИ со ссылкой на источники немецкого издания Spiegel.

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По информации газеты, об этом он заявил во время секретной видеоконференции с участием глав военных ведомств стран-партнеров Североатлантического Альянса.

[ + – ] Тод Уолтерс Фото: Из открытых источников

Среди предложений, озвученных Уолтерсом, – создание контингентов численностью до 1500 человек в Румынии и Болгарии в рамках программы НАТО Enhanced Forward Presence (EFP). Этот метод не нов, поскольку подобным образом Альянс поступил в 2017 году в Польше и странах Балтии.

Инициатива Уолтерса прозвучала после того, как 17 декабря Россия опубликовала проекты соглашений о гарантиях безопасности и соглашений о мерах безопасности для Российской Федерации и государств-членов НАТО. В частности, РФ требует гарантий того, что Украина не станет членом Альянса, а если они не будут даны, то Москва обещает перейти в "режим создания контругроз". Об этом заявили в МИД РФ.

Кроме того, Альянс встревожен наращиванием войск РФ на российско-украинской границе.

В НАТО информацию, поданную Spiegel, пока что никак не прокомментировали.

О том, что Россия увеличивает количество военной техники на границе, сигнализируют и в ОБСЕ. Вблизи линий разграничения на временно оккупированных территориях российская сторона размещает военную технику, которая запрещена Минскими соглашениями. В частности, обнаружено несколько "Гвоздик", а также десятки танков.

Напомним, глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что государство может разместить разместить на своей территории ядерное оружие в ответ на угрозу со стороны НАТО.