У США запропонували розширити присутність НАТО в Європі, але мова – не про Україну, — ЗМІ

У НАТО оприлюднену інформацію поки що не коментують.

Голова об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Тод Волтерс запропонував розширити контингент альянсу в Болгарії та Румунії на тлі нарощування російських військ біля кордону з Україною, повідомляють іноЗМІ з посиланням на джерела німецького видання Spiegel.

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За інформацією газети, про це він заявив під час секретної відеоконференції за участю глав військових відомств країн-партнерів Північноатлантичного Альянсу.

[ + – ] Тод Волтерс Фото: З відкритих джерел

Серед пропозицій, озвучених Уолтерсом, – створення контингентів чисельністю до 1500 осіб у Румунії та Болгарії в рамках програми НАТО Enhanced Forward Presence (EFP). Цей метод не новий, оскільки так Альянс уже зробив у 2017 році у Польщі та країнах Балтії.

Ініціатива Уолтерса прозвучала після того, як 17 грудня Росія опублікувала проекти угод про гарантії безпеки та угод про заходи безпеки для Російської Федерації та держав-членів НАТО. Зокрема РФ вимагає гарантій того, що Україна не стане членом Альянсу, а якщо вони не будуть дані, то Москва обіцяє перейти в "режим створення контрзагроз". Про це заявили у МЗС РФ.

Крім того, Альянс стривожений нарощуванням військ РФ на російсько-українському кордоні.

У НАТО інформацію, подану Spiegel, поки що не прокоментували.

Про те, що Росія збільшує кількість військової техніки на кордоні, сигналізують і в ОБСЄ. Поблизу ліній розмежування на тимчасово окупованих територіях російська сторона розміщує військову техніку, заборонену Мінськими угодами. Зокрема, виявлено кілька "Гвоздик", а також десятки танків.

Нагадаємо, глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив, що держава може розмістити на своїй території ядерну зброю у відповідь на загрозу з боку НАТО.