Проект "Стена" и Майдан. Яценюк снял о себе "правдивую историю" и озвучил ее на английском

Бывший глава украинского правительства в фильме о себе заявил, что пришел к власти, когда в стране "вообще них… не было, кроме полного п…".

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк озвучил на английском языке две части фильма о себе под названием "Правдивая история". Обе части доступны на YouTube-канале политика.

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Первая часть начинается с кадров поездки экс-премьера на машине. Он сидит на заднем сидении и рассказывает, как россияне всегда хотели обмануть украинцев.

Далее показывается празднование Дня Независимости Украины в центре Киева. Яценюк стоит на балконе одного из домов, который выходит на Крещатик, и смотрит военный парад.

[ + – ] Первая часть фильма вышла 13 декабря

Отметим, что английская версия первой части фильма набрала около 550 просмотров, а украинская, выпущенная 25 октября – около 1,5 млн.

Вторая часть фильма с английской озвучкой Яценюка появилась в YouTube 18 декабря и пока набрала 380 просмотров. В украинском переводе она вышла 28 октября, ее просмотрели почти 1 млн человек.

[ + – ] Во второй части "правдивой истории" Яценюк оправдывает проект "Стена"

"Украина была несколько раз на грани дефолта. В то время я не помню человека, который хотел бы занять кресло премьера. Тут вообще них**на не было, полный п***", – говорит Яценюк.

Он вспоминает проект "Стена", который анонсировал еще в 2014 году. На ее строительство выделили несколько миллиардов гривен. По состоянию на май 2021 года проект завершили лишь на 51,4%.

"Они развернули неимоверную компанию не просто по дискредитации, а по смещению меня с должности премьер-министра", – заявил он.

Напомним, что в ноябре Арсений Яценюк призывал возвести стену на границе с Беларусью. Так он прокомментировал мигрантский кризис на польско-белорусской границе.

Украинские пограничники в мае этого года говорили, что в рамках проекта "Стена" на границе с РФ появилось около 400 км противотанковых рвов.

Верховная Рада в бюджете на следующий год предусмотрела 900 миллионов гривен на укрепление госграницы.