Проєкт "Стіна" та Майдан. Яценюк зняв про себе "правдиву історію" та озвучив її англійською

Колишній голова українського уряду у фільмі про себе заявив, що прийшов до влади, коли в країні "загалом них… не було, крім повного п…".

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк озвучив англійською мовою дві частини фільму про себе під назвою "Правдива історія". Обидві частини доступні на YouTube-каналі політика.

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Перша частина починається з кадрів поїздки експрем'єра машиною. Він сидить на задньому сидінні та розповідає, як росіяни завжди хотіли обдурити українців.

Далі показується святкування Дня Незалежності України в центрі Києва. Яценюк стоїть на балконі одного з будинків, який виходить на Хрещатик, і дивиться на військовий парад.

[ + – ] Перша частина фільму вийшла 13 грудня

Зазначимо, що англійська версія першої частини фільму набрала близько 550 переглядів, а українська, випущена 25 жовтня, – близько 1,5 млн.

Друга частина фільму з англійською озвучкою Яценюка з'явилася на YouTube 18 грудня і поки що набрала 380 переглядів. В українському перекладі вона вийшла 28 жовтня, її переглянув майже 1 млн людей.

[ + – ] У другій частині "правдивої історії" Яценюк виправдовує проєкт "Стіна"

"Україна була кілька разів на межі дефолту. Тоді я не пам'ятаю людину, яка хотіла б зайняти крісло прем'єра. Тут взагалі їх не було, повний п***", – каже Яценюк.

Він згадує проєкт "Стіна", який анонсував ще у 2014 році. На її будівництво виділили кілька мільярдів гривень. Станом на травень 2021 року проєкт завершили лише на 51,4%.

"Вони розгорнули неймовірну кампанію не просто з дискредитації, а щодо усунення мене з посади прем'єр-міністра", — заявив він.

Нагадаємо, що у листопаді Арсеній Яценюк закликав звести стіну на кордоні з Білоруссю. Так він прокоментував мігрантську кризу на польсько-білоруському кордоні.

Українські прикордонники у травні цього року говорили, що в межах проєкту "Стіна" на кордоні з РФ з'явилося близько 400 км протитанкових ровів.

Верховна Рада в бюджеті наступного року передбачила 900 мільйонів гривень на зміцнення держкордону.