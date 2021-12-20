Кива устроил в Полтаве съезд ОПЗЖ, на котором разыгрывали должности в местные органы власти – "Боцман"

Представители политсилы устроили конференцию в полтавской галерее искусств, за некоторыми депутатами "прибыли санитары психиатрической больницы".

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" провели 18 декабря в Полтаве партийную конференцию, на которой предлагали бесплатные алкогольные напитки и разыгрывали должности в органах местного самоуправления. Об этом сообщил экс-глава разведки полка "Азов" Сергей Коротких в своем Telegram-канале.

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"(Нардеп от ОПЗЖ Илья) Кива пытался провести партийную конференцию… В программе сборища значились: бесплатные алкогольные напитки (которые не удалось пронести в Reikartz Галерея Полтава), новогодний розыгрыш двух вакантных должностей местного самоуправления, фото с Кивой и раздача автографов, главный приз — поездка в Москву и новогоднее поздравление от Путина", – отметил он.

Интернет-издание "Полтавщина" пишет, что конференцию устроили в галерее искусств, на ней присутствовали областной и городской актив партии, а также молодежное крыло.

[ + – ] Нардепы разыгрывали путевки в Москву и поздравление Путина

По информации Коротких, за некоторыми депутатами "прибыли санитары психиатрической больницы".

"Пикантное дополнение новости в том, что на месте проведения шабаша ОПЗЖ были найдены шприцы", – отмечается в сообщении.

Драка с "Нацкорпусом"

В Нацкорпусе сообщили, что Кива прятался от националистов, которые пикетировали съезд ОПЗЖ. Здание, где были сторонники партии, охраняли "титушки", с которыми произошла стычка.

"Национальный Корпус будет продолжать борьбу против представителей ватных политических сил", – заявили националисты.

Во время стычки использовались баллончики со слезоточивым газом, возникла давка на входе в здание, где проводили съезд.

Telegram-канал "Родной Боцман" ведет экс-глава разведки полка "Азов" Сергей Коротких. В 2014 году он получил гражданство Украины и участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе в составе батальона "Азов". Следственный комитет России в августе 2021 года обвинил Коротких в убийствах двух и более человек, совершенных группой лиц. СМИ писали о том, что Коротких является близким другом Александра Авакова, сына экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Коротких называют основателем организации "Национал-социалистическое общество", которую он развивал вместе с погибшим российским неонацистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу "Тесак". Также были версии о причастности Коротких к убийству журналиста Павла Шеремета. Сам он подтверждал факт встречи с журналистом накануне взрыва его машины в Киеве.

Напомним, что 17 декабря руководство ОПЗЖ заявило, что нардепы этой политсилы могут сдать мандаты.

В октябре этого года Кива говорил о своем исключении из ОПЗЖ по инициативе людей, связанных с сопредседателем партии Юрием Бойко и главой исполкома политсилы Сергеем Левочкиным. Буквально сразу же Кива опроверг эту информацию и призвал "не верить фейкам и п*дарасам".