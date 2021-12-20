Кива влаштував у Полтаві з'їзд ОПЗЖ, на якому розігрували посади у місцеві органи влади – "Боцман"

Представники політсили влаштували конференцію у полтавській галереї мистецтв, за деякими депутатами "прибули санітари психіатричної лікарні".

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" провели 18 грудня у Полтаві партійну конференцію, на якій пропонували безкоштовні алкогольні напої та розігрували посади в органах місцевого самоврядування. Про це повідомив член "Національного корпусу" та ексглава розвідки полку "Азов" Сергій Коротких у своєму Telegram-каналі.

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"(Нардеп від ОПЗЖ Ілля) Кива намагався провести партійну конференцію… У програмі зборища значилися: безкоштовні алкогольні напої (які не вдалося пронести до Reikartz Галерея Полтава), новорічний розіграш двох вакантних посад місцевого самоврядування, фото з Кивою та роздача автографів, поїздка до Москви та новорічне привітання від Путіна", – зазначив він.

Інтернет-видання "Полтавщина" пише, що конференцію влаштували у галереї мистецтв, на ній були присутні обласний та міський актив партії, а також молодіжне крило.

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За інформацією Коротких, за деякими депутатами "прибули санітари психіатричної лікарні".

"Пікантне доповнення новини в тому, що на місці проведення шабашу ОПЗЖ було знайдено шприци", – зазначається у повідомленні.

Бійка з "Нацкорпусом"

У Нацкорпусі повідомили, що Кива ховався від націоналістів, які пікетували з'їзд ОПЗЖ. Будівлю, де були прихильники партії, охороняли "тітушки", з якими відбулася сутичка.

"Національний Корпус продовжуватиме боротьбу проти представників ватних політичних сил", – заявили націоналісти.

Під час сутички використовувалися балончики зі сльозогінним газом, виникла тиснява на вході до будівлі, де проводили з'їзд.

Telegram-канал "Рідний Боцман" веде ексглава розвідки полку "Азов" Сергій Коротких. У 2014 році він отримав громадянство України та брав участь у збройному конфлікті на Донбасі у складі батальйону "Азов". Слідчий комітет Росії в серпні 2021 року звинуватив Коротких у вбивствах двох і більше людей, вчинених групою осіб. ЗМІ писали про те, що Коротких є близьким другом Олександра Авакова, сина ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Коротких називають засновником організації "Націонал-соціалістичне суспільство", яку він розвивав разом із загиблим російським неонацистом Максимом Марцинкевичем на прізвисько "Тесак". Також були версії щодо причетності Коротких до вбивства журналіста Павла Шеремета. Сам він підтверджував факт зустрічі із журналістом напередодні вибуху його машини у Києві.

Нагадаємо, що 17 грудня керівництво ОПЗЖ заявило, що нардепи цієї політсили можуть здати мандати.

У жовтні цього року Кива говорив про своє виключення з ОПЗЖ з ініціативи людей, пов'язаних із співголовою партії Юрієм Бойком та головою виконкому політсили Сергієм Льовочкіним. Втім, незабаром Кива спростував цю інформацію і закликав "не вірити фейкам і п*дарасам".