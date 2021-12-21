Партия "Голос" заключала сомнительные договоры на миллионы гривен, — Bihus.info (видео)

Одна из фирм, с которой сотрудничала политсила, является фигурантом уголовного производства из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Партию "Голос", которая представлена фракцией в Верховной Раде, заподозрили в заключении сомнительных договоров на несколько миллионов гривен. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

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Авторы материала получили получили информацию о расходах политсилы за 3 квартал 2020 года, когда уже прошли местные выборы и когда партия не подавала отчет про использование средств.

В частности, политическая партия перечислила компании "Мейнтис" 2 млн гривен за предоставление 369 усных консультаций и разъяснений по вопросам применения Избирательного кодекса. Журналисты отмечают, что фирма, сотрудничавшая с "Голосом", зарегистрирована в Киеве и имеет 25 видов деятельности, а основной классификатор видов экономической деятельности (КВЭД — ред.) — продажа зерна и табака.

По данным Bihus.Info, компания "Мейнтис" является фигурантом уголовного производства по обвиненям в уклонении от уплаты налогов. Один из сооснователей фирмы Константин Цимбан в своем Facebook указал, что работает в компании, которая занимается ремонтами в Москве.

Помимо этого, партия "Голос" перечисляла деньги будущим депутатам Киевского горсовета. 507 тысяч гривен получил ФЛП Григорий Маленко: 252 тысячи за услуги по проведению мониторинга, аудита и управление репутацией, 255 тысяч — за организацию проведения телефонного интервью в Киеве.

Григорий Маленко, который сейчас является депутатом Киевсовета от "Голоса", подтвердил факт получения средств от партии и заявил, что на момент перечисления денег не являлся ни членом политсилы, ни народным избранником.

Сотрудничал с "Голосом" и экс-глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов. Согласно документам, действующий депутат Киевсовета делал исследование оценки состояния внедрения реформ в 25 секторах и SWOT-анализ. За свои услуги Максим Нефедов получил несколько сотен тысяч гривен.

Проект Bihus.Info также отмечает, что партия "Голос" арендовала за счет партийных средств несколько больших помещений и два паркоместа у компании ООО "Златаленд". Номер телефон указан в регистрационных документах других компаний, бенефициаром которых является бизнесмен Томаш Фиала. Аренда помещений за шесть месяцев в 2021 году обошлась "Голосу" в 2,5 млн гривен.

В нецелесообразном использовании партийных денег политсилу обвиняет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). В отчете ведомства говорится о сомнительных расходах в размере 1,3 млн гривен — средства были перечислены нескольким ФЛП. Например, партия "Голос" заплатила 594 тыс. гривен за мониторинги и анализы, которые оказались скопированными отчетами с официального портала Общественной сети "ОПОРА". Более того, как отмечают в НАПК, эти документы были в открытом доступе для всех.

В целом, как говорится в расследовании Bihus.Info, партия "Голос" провела несколько сомнительных операций:

2,5 млн гривен — аренда офиса в Киеве;

594 тыс. гривен — скопированные у ОПОРЫ отчеты, которые были в открытом доступе;

2 млн гривен — устные консультации у фирмы, которая занимается торговлей табака и зерна;

507 тыс. гривен — мониторинг, аудит, проведение телефонного интервью в Киеве;

сотни тысяч гривен — исследование оценки состояния внедрения реформ;

329 тыс. гривен — перевод закона, который был в открытом доступе на момент заключения сделки.

По данным авторов материала, с 2019 по 2021 год политическая партия получила 429 млн гривен: 220,5 млн гривен от государства на финансирование политсилы и 208,5 млн — благотворительные взносы от симпатиков "Голоса".

[ + – ] Партию "Голос" подозревают в заключении сомнительных договоров на миллионы гривен

Напомним, в сентябре 2021 года парламентская фракция "Голос" официально раскололась, а в Верховной Раде появилось новое депутатское объединение "Справедливость".

17 декабря в Верховной Раде объявили о смене руководства "Голоса". Лидер раскола Александра Устинова возглавила парламентскую фракцию вместо Ярослава Железняка, а ее заместителем стала нардеп Юлия Клименко после того, как Окружной административный суд Киева одобрил иск про остановку положения о фракции.