Партія "Голос" укладала сумнівні договори на мільйони гривень, — Bihus.info (відео)

Одна з фірм, з якою співпрацювала політсила, є фігурантом кримінального провадження через звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Партію "Голос", представлену фракцією у Верховній Раді, запідозрили в укладанні сумнівних договорів на кілька мільйонів гривень. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info.

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Автори матеріалу отримали інформацію про витрати політсили за 3 квартал 2020 року, коли вже пройшли місцеві вибори та коли партія не подавала звіт про використання коштів.

Зокрема, політична партія перерахувала компанії "Мейнтіс" 2 млн. гривень за надання 369 усних консультацій та роз'яснень з питань застосування Виборчого кодексу. Журналісти зазначають, що фірма, яка співпрацювала з "Голосом", зареєстрована у Києві та має 25 видів діяльності, а основний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД – ред.) – продаж зерна та тютюну.

За даними Bihus.Info, компанія "Мейнтіс" є фігурантом кримінального провадження за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків. Один із співзасновників фірми Костянтин Цимбан у своєму Facebook зазначив, що працює у компанії, яка займається ремонтами у Москві.

Окрім цього, партія "Голос" перераховувала гроші майбутнім депутатам Київської міськради. 507 тисяч гривень отримав ФОП Григорій Маленко: 252 тисячі за послуги з проведення моніторингу, аудиту та управління репутацією, 255 тисяч – за організацію проведення телефонного інтерв'ю у Києві.

Григорій Маленко, який зараз є депутатом Київради від "Голосу", підтвердив факт отримання коштів від партії та заявив, що на момент перерахування грошей не був ні членом політсили, ні народним обранцем.

Співпрацював із "Голосом" і ексглава Митної служби України Максим Нефьодов. Згідно з документами, чинний депутат Київради робив дослідження оцінки стану впровадження реформ у 25 секторах та SWOT-аналіз. За свої послуги Максим Нефьодов отримав кількасот тисяч гривень.

Проєкт Bihus.Info також зазначає, що партія "Голос" орендувала за рахунок партійних коштів кілька великих приміщень та два паркомісця у компанії ТОВ "Златаленд". Номер телефону вказано в реєстраційних документах інших компаній, бенефіціаром яких є бізнесмен Томаш Фіала. Оренда приміщень за шість місяців 2021 року коштувала "Голосу" 2,5 млн гривень.

У недоцільному використанні партійних грошей політсилу звинувачує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). У звіті відомства йдеться про сумнівні витрати у розмірі 1,3 млн. гривень — кошти були перераховані декільком ФОП. Наприклад, партія "Голос" заплатила 594 тис. гривень за моніторинги та аналізи, які виявились скопійованими звітами з офіційного порталу Громадської мережі "ОПОРА". Більше того, як зазначають у НАЗК, ці документи були у відкритому доступі для всіх.

Загалом, як кажуть у розслідуванні Bihus.Info, партія "Голос" провела кілька сумнівних операцій:

2,5 млн гривень – оренда офісу в Києві;

594 тис. гривень — скопійовані у ОПОРИ звіти, що були у відкритому доступі;

2 млн гривень — усні консультації у фірми, яка займається торгівлею тютюну та зерна;

507 тис. гривень – моніторинг, аудит, проведення телефонного інтерв'ю в Києві;

сотні тисяч гривень – дослідження оцінки стану впровадження реформ;

329 тис. гривень — переведення закону, який був у відкритому доступі на момент укладання угоди.

За даними авторів матеріалу, з 2019 по 2021 рік політична партія отримала 429 млн гривень: 220,5 млн гривень від держави на фінансування політсили та 208,5 млн — благодійні внески від симпатиків "Голосу".

[ + – ] Партію "Голос" підозрюють в укладанні сумнівних договорів на мільйони гривень

Нагадаємо, у вересні 2021 року парламентська фракція "Голос" офіційно розкололася, а у Верховній Раді з'явилося нове депутатське об'єднання "Справедливість".

17 грудня у Верховній Раді оголосили про зміну керівництва "Голосу". Лідерка розколу Олександра Устінова очолила парламентську фракцію замість Ярослава Железняка, а її заступником стала нардепка Юлія Клименко після того, як Окружний адміністративний суд Києва схвалив позов про зупинення положення про фракцію.