Охоронець Тищенка погодився свідчити проти нардепа: його випустили з СІЗО

Костянтину Цубері загрожувало п'ять років позбавлення волі. Але він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і зобов’язався свідчити проти всіх причетних до злочину, зокрема й нардепа Тищенка.

Охоронець народного обранця Миколи Тищенка Костянтин Цубера визнав свою провину в позбавленні волі людини та катуванні, уклавши угоду зі слідством. Про це йдеться у вироку Бабушкінського райсуду Дніпропетровська, який оприлюднили 15 листопада.

Костянтин Цубера, згідно з документом, визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою та катуванні й 7 листопада уклав угоду про визнання винуватості.

Він зобов’язався співпрацювати зі слідством та надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до кримінального правопорушення, зокрема проти народного депутата Миколи Тищенка.

Охоронці призначили п’ять років позбавлення волі, але суд звільнив його від відбування покарання, замінивши його іспитовим терміном у два роки.

Охоронець повинен періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Чоловіка випустили з "Київського слідчого ізолятора", стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 6058 гривень.

Окрім того, рішенням суду йому повернули пістолет "Форт", дозвіл на вказану зброю та 17 набоїв 9 мм.

Нагадаємо, 26 червня, під час обрання запобіжного заходу охоронцю народного депутата Миколи Тищенка у справі про побиття колишнього військового у Дніпрі, він погрожував порізати собі вени.

Деталі скандалу через побиття ексвійськового в Дніпрі

Фокус зібрав усю хронологію подій в одному матеріалі. 20 червня чоловіки у військовій формі побили колишнього військовослужбовця KRAKEN Дмитра Павлова. Нападниками виявились охоронці Тищенка, який нібито приїхав у місто для "боротьби з нелегальними офісами та ботофермами".

Правоохоронці встановили причетних до побиття військового і порушили дві справи — про незаконне позбавлення волі та катування.

26 червня Тищенко отримав підозру. Згодом для депутата обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Втім, 13 листопада нардепа Тищенка помітили на вулиці, де він вільно прогулювався.