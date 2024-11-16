Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа: его выпустили из СИЗО

Константину Цубери грозило пять лет лишения свободы. Но он заключил с прокурором соглашение о признании виновности и обязался свидетельствовать против всех причастных к преступлению, в том числе и нардепа Тищенко.

Охранник народного избранника Николая Тищенко Константин Цубера признал свою вину в лишении свободы человека и пытках, заключив сделку со следствием. Об этом говорится в приговоре Бабушкинского райсуда Днепропетровска, который обнародовали 15 ноября.

Константин Цубера, согласно документу, признал свою вину в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору и пытках и 7 ноября заключил соглашение о признании виновности.

Он обязался сотрудничать со следствием и давать обличительные показания против других людей, причастных к уголовному преступлению, в частности против народного депутата Николая Тищенко.

Охраннику назначили пять лет лишения свободы, но суд освободил его от отбывания наказания, заменив его испытательным сроком в два года.

Охранник должен периодически появляться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования. Мужчину выпустили из "Киевского следственного изолятора", взыскав в пользу государства расходы на проведение судебных экспертиз в размере 6058 гривен.

Кроме того, решением суда ему вернули пистолет "Форт", разрешение на указанное оружие и 17 патронов 9 мм.

Напомним, 26 июня, во время избрания меры пресечения охраннику народного депутата Николая Тищенко по делу об избиении бывшего военного в Днепре, он угрожал вскрыть себе вены.

Детали скандала из-за избиения экс-военного в Днепре

Фокус собрал всю хронологию событий в одном материале. 20 июня мужчины в военной форме избили бывшего военнослужащего KRAKEN Дмитрия Павлова. Нападавшими оказались охранники Тищенко, который якобы приехал в город для "борьбы с нелегальными офисами и ботофермами".

Правоохранители установили причастных к избиению военного и возбудили два дела — о незаконном лишении свободы и пытках.

26 июня Тищенко получил подозрение. Впоследствии для депутата избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Впрочем, 13 ноября нардепа Тищенко заметили на улице, где он свободно прогуливался.