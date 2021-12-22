Водителя "слуги" Галушко оштрафовали и лишили прав на год, — Монастырский

После инцидента с нардепом глава МВД выступил с инициативой принять закон, предусматривающий штрафы за оскорбление копов. А парламентариев призвал быть "образцами" общения с правоохранителями.

Министр внутренних дел Украины Денис Монстарыский, комментируя скандал с народным депутатом из "Слуги народа" Николаем Галушко, оскорбившим полицейских, призвал парламентариев принять законопроект о введении ответственности за подобные действия в виде штрафа до 1700 гривен. Об этом глава МВД написал в своем Facebook.

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Монастырский заявил, что, по его мнению, "никому нельзя обижать кого-либо", особенно полицейских, которые "ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем".

По словам министра, водитель нардепа Галушко, "ставший известным на всю страну не с лучшей стороны из-за манер общения с полицейским", по решению Печерского районного суда Киева был лишен прав на 1 год и заплатил 10 200 гривен штрафа за отказ пройти освидетельствование.

"Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем. Но до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского", — признал Монастырский.

Глава ведомства отметил, что в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №5050-1, призванный ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа размером от 850 до 1700 грн. Министр выразил надежду, что нардепы примут этот законопроект "и защитят право полицейских на уважение".

"Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы хотим присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", — резюмировал Монастырский.

[ + – ] Пост Монастырского в Facebook

Напомним, 22 декабря СМИ опубликовали видео годичной давности, на котором показано, как нардеп Галушко оскорбляет полицейских с применением нецензурной лексики из-за остановки его автомобиля, за рулем которого находился водитель парламентария.

Во фракции "Слуга народа" позже сообщили, что Галушко знал о существовании этого ролика, который был "предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД" (речь идет о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове — ред.).

Сам народный депутат опроверг информацию о давлении на него со стороны руководства МВД, после чего в эфире одного из телеканалов повторно оскорбил правоохранителей.