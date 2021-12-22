Водія "слуги" Галушка оштрафували та позбавили прав на рік, — Монастирський

Після інциденту з нардепом глава МВС виступив з ініціативою ухвалити закон, який передбачає штрафи за образу копів. А парламентарів закликав бути "зразками" спілкування із правоохоронцями.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монстариський, коментуючи скандал із народним депутатом зі "Слуги народу" Миколою Галушком, який образив поліцейських, закликав парламентаріїв ухвалити законопроєкт про введення відповідальності за подібні дії у вигляді штрафу до 1700 гривень. Про це глава МВС написав у своєму Facebook.

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Монастирський заявив, що, на його думку, "нікому не можна ображати будь-кого", особливо поліцейських, які "щодня ризикують своїм життям та здоров'ям".

За словами міністра, водій нардепа Галушка, "який став відомим на всю країну не з кращого боку через манеру спілкування з поліцейським", за рішенням Печерського районного суду Києва був позбавлений прав на 1 рік і заплатив 10 200 гривень штрафу за відмову пройти огляд.

"Звичайно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо. Але досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського", — визнав Монастирський.

Глава відомства зазначив, що у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №5050-1, покликаний запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу розміром від 850 до 1700 грн. Міністр висловив сподівання, що нардепи ухвалять цей законопроєкт "і захистять право поліцейських на повагу".

"Це буде по-європейськи, справедливо і по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми хочемо приєднатися. М'яч на полі законодавців. Вони мають не лише ухвалити цей закон, а й бути взірцем для громадян у своєму ставлення та культурі спілкування з правоохоронцями", — резюмував Монастирський.

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Нагадаємо, 22 грудня ЗМІ опублікували відео річної давності, на якому показано, як нардеп Галушко ображає поліцейських із застосуванням нецензурної лексики через зупинку його автомобіля, за кермом якого був водій парламентаря.

У фракції "Слуга народу" пізніше повідомили, що Галушко знав про існування цього ролика, який був "предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС" (йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — ред.).

Сам народний депутат спростував інформацію щодо тиску на нього з боку керівництва МВС, після чого в ефірі одного з телеканалів повторно образив правоохоронців.