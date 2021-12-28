Кабмин уволил замминистра Гарбарука, чья помощница оказалась в центре скандала из-за наряда

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила, что уже бывший чиновник Минобразования сам написал заявление об отставке.

Заместитель министра образования Игорь Гарбарук, чья помощница Кристина Тишкун оказалась в центре скандала из-за своего наряда во встречи с мэром Львова Андреем Садовым, был уволен Кабинетом министров Украины. Прошение об отставке написал сам чиновник. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования и "слуга народа" Юлия Гришина.

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"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", — написала Гришина.

Отметим, 27-летняя помощница замглавы Минобразования Кристина Тишкун появилась на публике в откровенном наряде 24 декабря. Снимком со встречи с Садовым она сама поделилась на своей странице. СМИ сообщали, что мероприятие, на котором присутствовала девушка во Львове, было посвящено энергоэффективности.

[ + – ] Пост Кристины Тишкун с Андреем Садовым

Позже выяснилось, что Кристина Тишкун участвовала в различных откровенных фотосессиях. Девушка училась на правоведа в одном из львовских ВУЗов, но живет в Киеве.

[ + – ] Кристина Тишкун [ + – ] Кристина Тишкун

26 декабря Игорь Гарбарук опубликовал на своей странице в Facebook стих Редьярда Киплинга "Если", который мотивирует оставаться стойкими даже во время самых тяжелых жизненных испытаний. Впрочем, вскоре уже бывший чиновник удалил пост с произведением.