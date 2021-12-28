Кабмін звільнив заступника міністра Гарбарука, чия помічниця опинилася в центрі скандалу через вбрання

Нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила, що колишній чиновник Міносвіти сам написав прохання про відставку.

Заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, чия помічниця Христина Тишкун опинилася в центрі скандалу через своє вбрання на зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим, було звільнено Кабінетом Міністрів України. Прохання про відставку написав сам чиновник. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі керівниця підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти та "слуга народу" Юлія Гришина.

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"Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою", — написала Гришина.

Зазначимо, що 27-річна помічниця заступника голови Міносвіти Христина Тишкун з'явилася на публіці у відвертому вбранні 24 грудня. Знімком із зустрічі із Садовим вона сама поділилася на своїй сторінці. ЗМІ повідомляли, що захід, на якому була присутня дівчина у Львові, було присвячено енергоефективності.

[ + – ] Пост Христини Тишкун з Андрієм Садовим

Пізніше з'ясувалося, що Христина Тишкун брала участь у різних відвертих фотосесіях. Дівчина навчалася на правознавця в одному із львівських ВНЗ, але мешкає в Києві.

[ + – ] Христина Тишкун [ + – ] Христина Тишкун

26 грудня Ігор Гарбарук опублікував на своїй сторінці у Facebook вірш Редьярда Кіплінга "Якщо", який мотивує залишатися стійкими навіть під час найважчих життєвих випробувань. Втім, невдовзі вже колишній чиновник видалив пост із твором.