САП открыла производство о незаконном обогащении "слуги народа" Клочко

Нардепу, чья мать за время его работы в Раде потратила почти 15 миллионов гривен на недвижимость и автомобиль Tesla, может грозить 10 лет тюрьмы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала уголовное производство в отношении народного депутат из фракции "Слуга народа" Андрея Клочко по признакам незаконного обогащения. Об этом сообщил проект Bihus.info со ссылкой на ответ САП.

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Так, в сентябре этого года журналисты обнародовали расследование о несоответствии миллионных расходов членов семьи Клочко с официальными доходами. Юристы проекта обратились в Офис генпрокурора с заявлением о фактах возможного незаконного обогащения нардепа.

После этого САП начала уголовное производство по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, по данным Bihus.info, мать Андрея Клочко потратила 14,5 млн гривен на недвижимость в столичном ЖК "Ривьера", дом в коттеджном поселке под Броварами и новый автомобиль Tesla Model X. При этом покупки совершались в течение последних двух лет, сразу же после того, как политик избрался в Верховную Раду.

Нардеп в свою очередь заверил, что матери с покупками помогает его сестра, которая, по словам парламентария, владеет медицинским бизнесом. Также политик утверждал, что супруг сестры возглавляет филиал международной компании. В свою очередь журналисты выяснили, что эта информация не соответствует действительности, так как сестра Клочко официально получала около 10 тысяч гривен зарплаты в месяц, а зарплата ее мужа составляет 28 тысяч — этих средств на покупку недвижимости и дорогостоящего автомобиля, как заявили, журналисты не хватило бы.

Ранее Фокус писал, что, по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), другой "слуга" — Юрий Камельчук — не указал в декларации свои активы в биткоинах, три фирмы и арендованную квартиру. Политику в связи с этим может грозить два года тюрьмы.