САП відкрила провадження про незаконне збагачення "слуги народу" Клочка

Нардепу, чия мати за час його роботи в Раді витратила майже 15 мільйонів гривень на нерухомість і автомобіль Tesla, може загрожувати 10 років ув'язнення.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочала кримінальне провадження щодо народного депутата з фракції "Слуга народу" Андрія Клочка за ознаками незаконного збагачення. Про це повідомив проєкт Bihus.info із посиланням на відповідь САП.

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Так, у вересні цього року журналісти оприлюднили розслідування щодо невідповідності мільйонних видатків членів сім'ї Клочко з офіційними доходами. Юристи проєкту звернулися до Офісу генпрокурора із заявою про факти можливого незаконного збагачення нардепа.

Після цього САП розпочала кримінальне провадження за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, за даними Bihus.info, мати Андрія Клочка витратила 14,5 млн гривень на нерухомість у столичному ЖК "Рів'єра", будинок у котеджному селищі під Броварами та новий автомобіль Tesla Model X. При цьому покупки здійснювалися протягом останніх двох років, відразу після того, як політик вибрався до Верховної Ради.

Нардеп у свою чергу запевнив, що матері з покупками допомагає його сестра, яка, за словами парламентаря, має медичний бізнес. Також політик стверджував, що чоловік сестри очолює філію міжнародної компанії. У свою чергу журналісти з'ясували, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки сестра Клочко офіційно отримувала близько 10 тисяч гривень зарплати на місяць, а зарплата її чоловіка становить 28 тисяч — цих коштів на покупку нерухомості та дорогого автомобіля, як заявили журналісти, не вистачило б.

Раніше Фокус писав, що, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), інший "слуга" — Юрій Камельчук — не вказав у декларації свої активи в біткоїнах, три фірми й орендовану квартиру. Політику у зв'язку з цим може загрожувати два роки в'язниці.