"Уволили из-за красоты": Кива предложил работу помощнице бывшего замминистра Гарбарука

Политик не мог оставить в беде помощницу уволенного замминистра образования, которая пришла в горсовет Львова в откровенном наряде.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригласил на работу Кристину Тишкун, помощницу бывшего заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука. Об этом он написал в Telegram.

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"Замминистра образования Гарбарук, чью помощницу сумела оценить вся Украина, уволили! Я так понимаю, помощница осталась тоже без работы. Как мужчина и офицер, я не могу оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате", – отметил политик.

Кива подчеркнул необходимость помогать тем, кто попал в беду.

Ситуацию с увольнением Гарбарука и его помощницей политик комментировал в эфире телепередачи "60 минут" на канале "Россия 1".

"Переходим в более шуточную плоскость. Дискриминация по половому признаку в стране, которая идет по пути евроинтеграции. Уволили красивую девушку вместе с ее начальником только потому, что она красивая", – заявил он.

Ведущий Евгений Попов уточнил у нардепа, согласилась ли Тишкун на предложение о работе. Кива на это ответил так: "Во всяком случае я не помню, чтобы кто-то от моих предложений когда-то отказывался".

Что известно о скандале с Гарбаруком и Тишкун?

Кристина Тишкун 24 декабря пришла в мэрию Львова на мероприятие с участием главы города Андрея Садового, Гарбарука и другими чиновниками. Девушка была в откровенном наряде и с ярким макияжем.

[ + – ] Тишкун считает, что каждый должен надевать удобные вещи Фото: Instagram

Свою фотографию она выложила в Instagram. Пользователи сразу обратили внимание на ее внешний вид и указали на несоответствие наряда месту мероприятия. Девушка в ответ спросила, выбирают ли вообще наряды, когда идут в горсовет. По ее словам, каждый одевается так, как ему удобно.

[ + – ] Тишкун участвовала в откровенных фотосессиях

На скандал с помощницей Гарбарук отреагировал в Facebook стихотворением Редьярда Киплинга "Если", смысл которого заключается в сохранении стойкости духа в тяжелых жизненных обстоятельствах. Позже он удалил этот пост.

Наряд Тишкун стоил заместителю министра образования должности. Кабмин уволил его 28 декабря.