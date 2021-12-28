"Уволили из-за красоты": Кива предложил работу помощнице бывшего замминистра Гарбарука
Политик не мог оставить в беде помощницу уволенного замминистра образования, которая пришла в горсовет Львова в откровенном наряде.
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригласил на работу Кристину Тишкун, помощницу бывшего заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука. Об этом он написал в Telegram.
"Замминистра образования Гарбарук, чью помощницу сумела оценить вся Украина, уволили! Я так понимаю, помощница осталась тоже без работы. Как мужчина и офицер, я не могу оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате", – отметил политик.
Кива подчеркнул необходимость помогать тем, кто попал в беду.
Ситуацию с увольнением Гарбарука и его помощницей политик комментировал в эфире телепередачи "60 минут" на канале "Россия 1".
"Переходим в более шуточную плоскость. Дискриминация по половому признаку в стране, которая идет по пути евроинтеграции. Уволили красивую девушку вместе с ее начальником только потому, что она красивая", – заявил он.
Ведущий Евгений Попов уточнил у нардепа, согласилась ли Тишкун на предложение о работе. Кива на это ответил так: "Во всяком случае я не помню, чтобы кто-то от моих предложений когда-то отказывался".
Что известно о скандале с Гарбаруком и Тишкун?
Кристина Тишкун 24 декабря пришла в мэрию Львова на мероприятие с участием главы города Андрея Садового, Гарбарука и другими чиновниками. Девушка была в откровенном наряде и с ярким макияжем.
Свою фотографию она выложила в Instagram. Пользователи сразу обратили внимание на ее внешний вид и указали на несоответствие наряда месту мероприятия. Девушка в ответ спросила, выбирают ли вообще наряды, когда идут в горсовет. По ее словам, каждый одевается так, как ему удобно.
На скандал с помощницей Гарбарук отреагировал в Facebook стихотворением Редьярда Киплинга "Если", смысл которого заключается в сохранении стойкости духа в тяжелых жизненных обстоятельствах. Позже он удалил этот пост.
Наряд Тишкун стоил заместителю министра образования должности. Кабмин уволил его 28 декабря.