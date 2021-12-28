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"Звільнили через красу": Кива запропонував роботу помічниці колишнього заступника міністра Гарбарука

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Фото: zagittya.com.ua | Кива каже, що вчинив як чоловік та офіцер

Політик не міг залишити в біді помічницю звільненого заступника міністра освіти, яка прийшла в міськраду Львова у відвертому вбранні.

Нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива запросив на роботу Христину Тишкун, помічницю колишнього заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука. Про це він написав у Telegram.

"Замміністра освіти Гарбарук, чию помічницю зуміла оцінити вся Україна, звільнили! Я так розумію, помічниця залишилася теж без роботи. Як чоловік та офіцер, я не можу залишити в біді дівчину та готовий їй запропонувати більш перспективну посаду помічника в своєму апараті", — зазначив політик.

Кива наголосив на необхідності допомагати тим, хто потрапив у біду.

Ситуацію зі звільненням Гарбарука та його помічницею політик коментував в ефірі телепередачі "60 хвилин" на каналі "Росія 1".

"Переходимо в більш жартівливу площину. Дискримінація за статевою ознакою в країні, яка йде шляхом євроінтеграції. Звільнили гарну дівчину разом із її начальником лише тому, що вона гарна", — заявив він.

Ведучий Євген Попов уточнив у нардепа, чи погодилася Тишкун на пропозицію про роботу. Кива на це відповів так: "У всякому разі я не пам'ятаю, щоб хтось від моїх пропозицій колись відмовлявся".

Що відомо про скандал із Гарбаруком і Тишкун?

Христина Тишкун 24 грудня прийшла до мерії Львова на захід за участю голови міста Андрія Садового, Гарбарука й інших чиновників. Дівчина була у відвертому вбранні та з яскравим макіяжем.

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Тишкун вважає, що кожен має одягати зручні речі
Фото: Instagram

Своє фото вона виклала в Instagram. Користувачі одразу звернули увагу на її зовнішній вигляд і вказали на невідповідність наряду місцю заходу. Дівчина у відповідь запитала, чи взагалі обирають вбрання, коли йдуть до міськради. За її словами, кожен одягається так, як йому зручно.

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Тишкун брала участь у відвертих фотосесіях

На скандал із помічницею Гарбарук відреагував у Facebook віршем Редьярда Кіплінга "Якщо", сенс якого полягає у збереженні стійкості духу у важких життєвих обставинах. Пізніше він видалив цей допис.

Наряд Тишкун коштував заступнику міністра освіти посади. Кабмін звільнив його 28 грудня.