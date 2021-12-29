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"Лучше не писать": Вирастюк увидел фото обнаженной девушки и вспомнил о "варенике с брынзой"

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Фото: Facebook/Василий Вирастюк | Вирастюк попал в Раду на промежуточных выборах 28 марта

"Слуга народа" отказался продолжать дискуссию о женских формах, потому что "некоторых поставили подслушивать, а они подглядывают".

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк, который недавно назвал женские гениталии "вареником с брынзой со вкусом селедки", снова обратил внимание на обнаженные фото.

Тренер Андрей Стригун у себя в Facebook опубликовал фото девушки с обнаженными ягодицами.

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На фото девушка надела джинсы чуть выше колен

Как и в прошлый раз, в комментарии пришел президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

"Когда забрала джинсы у младшей сестры", – отметил он.

Ниже свои комментарии оставил Вирастюк.

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"Все, что вы тут напишете, будет использовано против вас. Лучше не писать. Тут некоторых поставили подслушивать, а они подглядывают", — подписал фото Вирастюк.

Продолжать дискуссию о женских формах спортсмены не стали.

Напомним, что 28 декабря Вирастюк обратил внимание на фото девушки, которая подтянула ноги к голове и выставила крупным планом зону бикини. Этот снимок опубликовал Стригун, но в итоге удалил пост.

Вирастюка избрали нардепом на промежуточных выборах 28 марта этого года. Довыборы в Раду проходили на округе №87 в Ивано-Франковской области. Во время чтения присяги депутата в Раде некоторые нардепы кричали Вирастюку "Позор".