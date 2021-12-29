"Краще не писати": Вірастюк побачив фото оголеної дівчини та згадав про "вареник із бринзою"

"Слуга народу" відмовився продовжувати дискусію про жіночі форми, тому що "деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають".

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк, який нещодавно назвав жіночі геніталії "вареником із бринзою зі смаком оселедця", знову звернув увагу на оголені фото.

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Тренер Андрій Стригун у себе у Facebook опублікував фото дівчини з оголеними сідницями.

[ + – ] На фото дівчина одягла джинси трохи вище колін

Як і минулого разу, у коментарі прийшов президент Федерації стронгмена України Сергій Конюшок.

"Коли забрала джинси d молодшої сестри", — наголосив він.

Нижче свої коментарі залишив Вірастюк.

"Усе, що ви тут напишете, буде використано проти вас. Краще не писати. Тут декого поставили підслуховувати, а вони підглядають", — підписав фото Вірастюк.

Продовжувати дискусію про жіночі форми спортсмени не стали.

Нагадаємо, що 28 грудня Вірастюк звернув увагу на фото дівчини, яка підтягла ноги до голови та виставила крупним планом зону бікіні. Цей знімок опублікував Стригун, але врешті-решт видалив допис.

Вірастюка обрали нардепом на проміжних виборах 28 березня цього року. Довибори до Ради проходили на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Під час читання присяги депутата в Раді деякі нардепи кричали Вірастюку "Ганьба".