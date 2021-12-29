Елена Зеленская заявила, что килограмм скумбрии стоит 8 гривен (фото, видео)

По словам первой леди, блюда из рыбы часто можно увидеть на столе в семье президента.

Первая леди страны Елена Зеленская рассказала, что покупает килограмм замороженной скумбрии по 8 гривен. Об этом супруга президента заявила в эфире телеканала "1+1".

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В ходе программы "Сніданок з 1+1" первая леди обсуждала стартовавшую информационную кампанию о здоровом питании.

По словам Елены Зеленской, на столе в семье президента часто можно увидеть блюда из скумбрии.

"Сами купили, сами приготовили простые продукты. Хек стоил… это была скумбрия замороженная, из которой можно приготовить множество прекрасных блюд. Она стоит 8 гривен за килограмм… Да, мы едим (блюда из скумбрии — ред.)", — добавила первая леди в эфире телеканала.

[ + – ] Елена Зеленская рассказала, что покупает килограмм скумбрии по 8 гривен

Позже в своем Instagram первая леди сообщила, что оговорилась в эфире программы "Сніданок з 1+1". По словам Елены Зеленской, скумбрия стоит 8 гривен за 100 грамм, а не за килограмм.

"Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженная скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра", — написала первая леди в своем Instagram-аккаунте.

[ + – ] Елена Зеленская покупает килограмм скумбрии по 8 гривен

По данным Госстата, в ноябре 2021 года средняя стоимость рыбы и продуктов из рыбы в Украине составила 101,1 гривен за килограмм продукции.

Напомним, во время пресс-марафона, который состоялся в октябре 2019 года, Владимир Зеленский рассказал, что чаще всего покупки делает в сети супермаркетов Good Wine. Глава государства утверждал, что покупает сыр в магазине стоимостью 58 гривен за килограмм.

А вот замглавы президентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявлял, что делает покупки на самом дорогом рынке Киева. По словам нардепа, килограмм гречки на Бессарабском рынке стоит от 12 до 28 гривен, а килограмм говядины ему удавалось покупать по 20 гривен.

Продавцы Бессарабского рынка позже прокомментировали слова Николая Тищенко о расценках на продукты и удивились, зачем политик существенно занизил цены на говядину и сало.