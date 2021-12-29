Олена Зеленська заявила, що кілограм скумбрії коштує 8 гривень (фото, відео)

За словами першої леді, страви з риби часто можна побачити на столі в сім'ї президента.

Перша леді країни Олена Зеленська розповіла, що купує кілограми замороженої скумбрії по 8 гривень. Про це дружина президента заявила в ефірі телеканалу "1+1".

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У програмі "Сніданок з 1+1" перша леді обговорювала інформаційну кампанію, що стартувала, про здорове харчування.

За словами Олени Зеленської, на столі в сім'ї президента часто можна побачити страви зі скумбрії.

"Самі купили, самі приготували прості продукти. Хек коштував... це була заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч прекрасних страв. Вона коштує 8 гривень за кілограм... Так, ми їмо (страви зі скумбрії — ред.)", — додала перша леді в ефірі телеканалу.

[ + – ] Олена Зеленська розповіла, що купує кілограм скумбрії по 8 гривень

Пізніше в своєму Instagram перша леді повідомила, що обмовилася в ефірі програми "Сніданок з 1+1". За словами Олени Зеленської, скумбрія коштує 8 гривень за 100 грамів, а не за кілограм.

"До речі, під час ефіру, вибачте, обмовилася: морозива скумбрія коштує здебільшого 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивляться ефір, особливо о сьомій ранку", — написала перша леді в своєму Instagram-акаунті.

[ + – ] Олена Зеленська купує кілограм скумбрії по 8 гривень

За даними Держстату, в листопаді 2021 року середня вартість риби та продуктів із риби в Україні склала 101,1 гривень за кілограм продукції.

Нагадаємо, під час пресмарафону, який відбувся у жовтні 2019 року, Володимир Зеленський розповів, що найчастіше покупки робить у мережі супермаркетів Good Wine. Глава держави стверджував, що купує сир у магазині вартістю 58 гривень за кілограм.

А ось заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявляв, що робить покупки на найдорожчому ринку Києва. За словами нардепа, кілограм гречки на Бессарабському ринку коштує від 12 до 28 гривень, а кілограм яловичини йому вдавалося купувати по 20 гривень.

Продавці Бессарабського ринку пізніше прокоментували слова Миколи Тищенка про розцінки на продукти та здивувалися, навіщо політик суттєво занизив ціни на яловичину та сало.