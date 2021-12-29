СНБО на предновогоднем заседании рассмотрит как минимум 4 вопроса, — СМИ

Вопрос введения новых санкций, как уверяет источник, в скором времени могут вынести на рассмотрение заседания Совета нацбезопасности.

На заседании СНБО, которое пройдет 30 декабря, рассмотрят как минимум четыре вопроса. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

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По данным журналистов, в ходе предстоящего заседания Совета нацбезопасности, которое распоряжением Владимира Зеленского было перенесено с 29 на 30 декабря, будут обсуждать энергетическую и эпидемиологическую ситуации в стране, а также вопросы безопасности Украины в условиях возможного вторжения РФ.

"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воспроизводстве лесов", — заявил осведомленный инсайдер, анонсируя повестку дня заседания СНБО.

Журналисты поинтересовались, будет ли среди рассматриваемых вопросов санкции, на что источник ответил: "вопрос санкционной политики — на стадии решения по вынесению на рассмотрение заседания".

Источники "РБК-Украина", в свою очередь, сообщают, что предновогоднее заседание СНБО начнется в 15:00. Один из инсайдеров также рассказал, что в повестке дня:

вопросы безопасности Украины;

эпидемиологическая ситуация в стране;

ситуация в энергетике.

По словам журналистов, ни один из источников не смог сообщить, будет ли Совет нацбезопасности в ходе заседания 30 декабря рассматривать введение санкций.

Напомним, 28 декабря пресс-служба СНБО проинформировала о переносе заседания Совета нацбезопасности с 29 на 30 декабря. Такое решение в координационном органе объяснили тем, что президент Владимир Зеленский расширил ряд вопросов, которые планировали рассмотреть в ходе заседания.

Повестка встречи официально не разглашается, однако адвокат пятого президента Петра Порошенко, которому подписали подозрение в госизмене и содействии террористической деятельности, предположил, что СНБО может ввести санкции против нардепа и наложить арест на его активы.