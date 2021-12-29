РНБО на передноворічному засіданні розгляне щонайменше 4 питання, — ЗМІ

Питання запровадження нових санкцій, як запевняє джерело, незабаром можуть винести на розгляд Ради Нацбезпеки.

На засіданні РНБО, яке пройде 30 грудня, розглянуть як мінімум чотири питання. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела.

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За даними журналістів, під час майбутнього засідання Ради нацбезпеки, яке розпорядженням Володимира Зеленського було перенесене з 29 на 30 грудня, обговорюватимуть енергетичну й епідеміологічну ситуацію в країні, а також питання безпеки України в умовах можливого вторгнення РФ.

"Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента про збереження та відтворення лісів", — заявив обізнаний інсайдер, анонсуючи порядок денний засідання РНБО.

Журналісти поцікавилися, чи буде серед питань санкції, на що джерело відповіло: "питання санкційної політики — на стадії рішення щодо винесення на розгляд засідання".

Джерела "РБК-Україна", зі свого боку, повідомляють, що передноворічне засідання РНБО розпочнеться о 15:00. Один з інсайдерів також розповів, що на порядку денному:

питання безпеки України;

епідеміологічна ситуація в країні;

ситуація в енергетиці.

За словами журналістів, жодне з джерел не змогло повідомити, чи розглядатиме Рада нацбезпеки під час засідання 30 грудня введення санкцій.

Нагадаємо, 28 грудня пресслужба РНБО проінформувала про перенесення засідання Ради нацбезпеки з 29 на 30 грудня. Таке рішення в координаційному органі пояснили тим, що президент Володимир Зеленський розширив низку питань, які планували розглянути під час засідання.

Порядок денний зустрічі офіційно не розголошується, проте адвокат п'ятого президента Петра Порошенка, якому підписали підозру в держзраді та сприянні терористичній діяльності, припустив, що РНБО може запровадити санкції проти нардепа та накласти арешт на його активи.