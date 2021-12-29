Платье помощницы экс-замминистра образования продали на аукционе (фото)
Самую большую ставку сделал известный адвокат Евгений Лосовский. За лот он предложил тысячу долларов США.
Платье помощницы бывшего заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука Кристины Тишкун, которое вызвало много критики в соцсетях, решили продать на новогоднем благотворительном аукционе. Об этом сообщил ведущий телеканала НАШ Артем Никифоров в Facebook.
"Друзья, сегодня в эфире телеканала НАШ мы с Ольгой Веремий проведем новогодний благотворительный аукцион. Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", — написал Никифоров.
Ведущий заявил, что ставки принимались сегодня под его постом до 6 часов вечера.
Он предложил желающим заполучить платье сексуальной помощницы писать в комментариях сумму и на какие цели будут направлены деньги. При этом обязательно указывать конкретного человека, учреждение или проект.
"Победит самая большая ставка и победителю достанется заряженное на медийный успех платье Кристины Тишкун. Победитель должен будет предоставить подтверждение направления средств человеку/учреждению/проекту", — объяснил ведущий.
Также по желанию победителя его могут включить в прямой эфир.
Самую большую ставку сделал известный адвокат Евгений Лосовский, он предложил за платье 1000 долларов и выиграл аукцион.
Скандал вокруг откровенного наряда Кристины Тишкун
Напомним, 27-летняя Кристина Тишкун 24 декабря пришла в мэрию Львова на мероприятие с участием главы города Андрея Садового, замминистра Игоря Гарбарука, посвященное энергоэффективности. Она была в платье с откровенным декольте, с крестиком на шее и с ярким макияжем.
Фотографию с высокопоставленными чиновниками Кристина выложила в Instagram. Такой вид помощницы замминистра на официальном мероприятии вызвал много критики среди пользователей соцсетей.
28 декабря Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, чья помощница оказалась в центре скандала во Львове, по его заявлению.
В свою очередь, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива предложил работу Кристине Тишкун после отставки Гарбарука.
"Уволили красивую девушку вместе с ее начальником только потому, что она красивая", – высказал свое мнение Кива в эфире телепередачи "60 минут" на канале "Россия 1".