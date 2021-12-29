Сукню помічниці ексзаступника міністра освіти виставили на аукціон (фото)

Наразі найбільшу ставку зробив відомий адвокат Євген Лосовський, який готовий заплатити за лот тисячу доларів США.

Сукню помічниці колишнього заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука Христини Тишкун, яка викликала багато критики у соцмережах, вирішили продати на новорічному благодійному аукціоні. Про це повідомив ведучий телеканалу НАШ Артем Нікіфоров у Facebook.

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"Друзі, сьогодні в ефірі телеканалу НАШ ми з Ольгою Веремій проведемо новорічний благодійний аукціон. Лот — сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою "занадто відверту" сукню. Христина передала нам на моє прохання цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон", — Написав Нікіфоров.

Ведучий заявив, що ставки приймалися сьогодні під його постом до 6 години вечора.

Він запропонував охочим отримати сукню сексуальної помічниці писати в коментарях суму і на які цілі будуть спрямовані гроші. При цьому обов'язково вказувати конкретну людину, установу або проєкт.

"Переможе найбільша ставка і переможцю дістанеться заряджена на медійний успіх сукня Христини Тишкун. Переможець повинен буде надати підтвердження спрямування коштів людині/установі/проєкту", — пояснив ведучий.

Також за бажанням переможця його можуть включити до прямого ефіру.

Наразі найбільшу ставку зробив відомий адвокат Євген Лосовський. Він готовий віддати за сукню 1000 доларів.

Скандал навколо відвертого вбрання Христини Тишкун

Нагадаємо, 27-річна Христина Тишкун 24 грудня прийшла до мерії Львова на захід за участю голови міста Андрія Садового, заступника міністра Ігоря Гарбарука, присвяченому енергоефективності. Вона була в сукні з відвертим декольте, з хрестиком на шиї та яскравим макіяжем.

Фотографію з високопосадовцями Христина виклала в Instagram. Такий вид помічниці заступника міністра на офіційному заході викликав багато критики серед користувачів соцмереж.

28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, чия помічниця опинилася у центрі скандалу у Львові, за його заявою.

Зі свого боку народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива запропонував роботу Христині Тишкун після відставки Гарбарука.

"Звільнили красиву дівчину разом із її начальником лише тому, що вона красива", – висловив свою думку Кива в ефірі телепередачі "60 хвилин" на каналі "Росія 1".