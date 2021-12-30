Жену уволенного замглавы МВД Гогилашвили официально трудоустроили в офис Зеленского

В ОП утверждают, что Мария Левченко занимается вопросами, связанными с мероприятиями с участием главы государства. Также она является помощницей Зеленского, но не имеет доступа к гостайне.

Супруга бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили Мария Левченко занимает должность в Кабинете президента Украины. Об этом в своем телеграм-канале в четверг, 30 декабря, сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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Так, политик опубликовала ответ Офиса президента от 22 декабря на ее депутатское обращение. В документе, в частности, говорится, что Мария Левченко работает на должности "заместителя руководителя Кабинете президента Украины — руководителя Службы обеспечения мероприятий президента Украины Офиса президента Украины".

Когда именно она получила должность в Офисе президента в ответе на депутатский запрос не указано.

[ + – ] Ответ Офиса президента на депутатское обращение Геращенко

Отметим, что, согласно декларации Гогилашвили, Левченко получила в 2020 году 143 920 гривен зарплаты, работая в "Квартале 95".

[ + – ] Данные о зарплате Левченко за 2020 год

Другого места работы супруги экс-замминистра внутренних дел в его декларации не указано. Также в реестре отсутствуют сведения об отдельной декларации Левченко, которую как правило должен подавать каждый госслужащий. В то же время президент в мае 2020 года заявлял, что она была его помощницей в "Квартале 95" и продолжает ею оставаться после избрания Зеленского на пост главы государства. Помимо этого издание "Украинская правда" в сентябре этого года указывало, что Левченко отвечает за график президента и физически находится с ним рядом, в одном кабинете ОП.

Как указывается в ответе Офиса президента на запрос "Украинских новостей", поступившем журналистам в декабре, Левченко также работает помощницей главы государства "на общественных началах" и не получает заработную плату.

[ + – ] Ответ на запрос журналистов

Служба безопасности в ответ на запрос другого народного депутата от "Европейской солидарности", Ирины Фриз, сообщила, что у Левченко нет допуска к государственной тайне.

[ + – ] Ответ Офиса президента на депутатское обращение Фриз

В свою очередь журналист Юрий Бутусов утверждает, что жена бывшего замминистра внутренних дел присутствовала на совещании у президента, посвященном спецоперации по поимке "вагнеровцев".

Ранее Фокус сообщал, что Гогилашвили некоторое время проживал в РФ и был связан с депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым. Помимо этого, как утверждает Центр журналистских расследований, экс-замминистра внутренних дел в 2003 году получил паспорт гражданина РФ.

Напомним, в декабре украинские журналисты опубликовали видео, на котором видно, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донецкой области, пытался затеять драку с полицейскими и всячески их оскорблял из-за того, что те остановили его автомобиль, не узнав в нем топ-чиновника МВД.

Кабинет министров после скандала уволил Гогилашвили.