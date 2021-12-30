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Політика Заступник голови МВС Гогілашвілі звільнений після розбирання з копами на блокпосту

Дружину звільненого заступника голови МВС Гогілашвілі офіційно працевлаштували в офіс Зеленського

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Марія Левченко, Офіс президента, Олександр Гогілашвілі, Володимир Зеленський, помічниця Зеленського
Фото: Facebook | Марія Левченко офіційно працює в офісі Зеленського

В ОП стверджують, що Марія Левченко займається питаннями, пов'язаними із заходами за участю глави держави. Також вона є помічницею Зеленського, але не має доступу до держтаємниці.

Дружина колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі Марія Левченко обіймає посаду в Кабінеті президента України. Про це у своєму телеграм-каналі у четвер, 30 грудня, повідомила народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Так, політикиня опублікувала відповідь Офісу президента від 22 грудня на її депутатське звернення. У документі зокрема говориться, що Марія Левченко працює на посаді "заступника керівника Кабінету президента України — керівника Служби забезпечення заходів президента України Офісу президента України".

Коли саме вона отримала посаду в Офісі президента, у відповіді на депутатський запит не вказано.

Марія Левченко, Володимир Зеленський, Офіс президента, помічниця Зеленського
Відповідь Офісу президента на депутатське звернення Геращенко

Зазначимо, що, згідно з декларацією Гогілашвілі, Левченко отримала у 2020 році 143 920 гривень зарплати, працюючи у "Кварталі 95".

Марія Левченко, Володимир Зеленський, Офіс президента, помічниця Зеленського
Дані про зарплату Левченко за 2020 рік

Іншого місця роботи подружжя ексзаступника міністра внутрішніх справ у його декларації не вказано. Також у реєстрі немає відомостей про окрему декларацію Левченко, яку зазвичай має подавати кожен держслужбовець. Водночас президент у травні 2020 року заявляв, що вона була його помічницею у "Кварталі 95" і продовжує нею залишатися після обрання Зеленського на посаду глави держави. Крім цього, видання "Українська правда" у вересні цього року вказувало, що Левченко відповідає за графік президента і фізично перебуває з ним поруч, в одному кабінеті ОП.

Як зазначається у відповіді Офісу президента на запит "Українських новин", що надійшов журналістам у грудні, Левченко також працює помічницею глави держави "на громадських засадах" і не отримує заробітної плати.

Марія Левченко, Володимир Зеленський, Офіс президента, помічниця Зеленського
Відповідь на запит журналістів

Служба безпеки у відповідь на запит іншого народної депутатки від "Європейської солідарності", Ірини Фріз, повідомила, що Левченко не має допуску до державної таємниці.

Марія Левченко, Володимир Зеленський, Офіс президента, помічниця Зеленського
Відповідь Офісу президента на депутатське звернення Фріз

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов стверджує, що дружина колишнього заступника міністра внутрішніх справ була присутня на нараді в президента, присвяченій спецоперації з упіймання "вагнерівців".

Раніше Фокус повідомляв, що Гогілашвілі якийсь час проживав у РФ і був пов'язаний з депутатом російської Держдуми Миколою Валуєвим. Крім цього, як стверджує Центр журналістських розслідувань, ексзаступник міністра внутрішніх справ у 2003 році отримав паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, у грудні українські журналісти опублікували відео, на якому видно, як Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту на Донеччині, намагався затіяти бійку з поліцейськими і всіляко їх ображав через те, що ті зупинили його автомобіль, не впізнавши в ньому топчиновника. МВС.

Кабінет Міністрів після скандалу звільнив Гогілашвілі.