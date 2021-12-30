Дружину звільненого заступника голови МВС Гогілашвілі офіційно працевлаштували в офіс Зеленського

В ОП стверджують, що Марія Левченко займається питаннями, пов'язаними із заходами за участю глави держави. Також вона є помічницею Зеленського, але не має доступу до держтаємниці.

Дружина колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі Марія Левченко обіймає посаду в Кабінеті президента України. Про це у своєму телеграм-каналі у четвер, 30 грудня, повідомила народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

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Так, політикиня опублікувала відповідь Офісу президента від 22 грудня на її депутатське звернення. У документі зокрема говориться, що Марія Левченко працює на посаді "заступника керівника Кабінету президента України — керівника Служби забезпечення заходів президента України Офісу президента України".

Коли саме вона отримала посаду в Офісі президента, у відповіді на депутатський запит не вказано.

[ + – ] Відповідь Офісу президента на депутатське звернення Геращенко

Зазначимо, що, згідно з декларацією Гогілашвілі, Левченко отримала у 2020 році 143 920 гривень зарплати, працюючи у "Кварталі 95".

[ + – ] Дані про зарплату Левченко за 2020 рік

Іншого місця роботи подружжя ексзаступника міністра внутрішніх справ у його декларації не вказано. Також у реєстрі немає відомостей про окрему декларацію Левченко, яку зазвичай має подавати кожен держслужбовець. Водночас президент у травні 2020 року заявляв, що вона була його помічницею у "Кварталі 95" і продовжує нею залишатися після обрання Зеленського на посаду глави держави. Крім цього, видання "Українська правда" у вересні цього року вказувало, що Левченко відповідає за графік президента і фізично перебуває з ним поруч, в одному кабінеті ОП.

Як зазначається у відповіді Офісу президента на запит "Українських новин", що надійшов журналістам у грудні, Левченко також працює помічницею глави держави "на громадських засадах" і не отримує заробітної плати.

[ + – ] Відповідь на запит журналістів

Служба безпеки у відповідь на запит іншого народної депутатки від "Європейської солідарності", Ірини Фріз, повідомила, що Левченко не має допуску до державної таємниці.

[ + – ] Відповідь Офісу президента на депутатське звернення Фріз

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов стверджує, що дружина колишнього заступника міністра внутрішніх справ була присутня на нараді в президента, присвяченій спецоперації з упіймання "вагнерівців".

Раніше Фокус повідомляв, що Гогілашвілі якийсь час проживав у РФ і був пов'язаний з депутатом російської Держдуми Миколою Валуєвим. Крім цього, як стверджує Центр журналістських розслідувань, ексзаступник міністра внутрішніх справ у 2003 році отримав паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, у грудні українські журналісти опублікували відео, на якому видно, як Гогілашвілі вчинив скандал на блокпосту на Донеччині, намагався затіяти бійку з поліцейськими і всіляко їх ображав через те, що ті зупинили його автомобіль, не впізнавши в ньому топчиновника. МВС.

Кабінет Міністрів після скандалу звільнив Гогілашвілі.