После подозрения в госизмене Порошенко потратил на юристов почти 11 млн грн

В октябре пятый президент потратил на юридические услуги лишь 126 тыс. грн.

Пятый президент Петр Порошенко потратил на юридические услуги в декабре около 11 млн гривен. Об этом стало известно из сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии политика на сайте НАПК от 6 января.

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В документе указано, что 29 декабря Порошенко потратил на юридические услуги 10,99 млн гривен.

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До этого лидер "Евросолидарности" тратился на юридические услуги в октябре, еще до оглашения ему подозрения о госизмене. Тогда размер расходов на эту часть составил 126 тыс. гривен.

При этом в сентябре экс-президент потратил на юридические услуги совокупно около 24,5 млн гривен.

Также на сайте НАПК есть данные о тратах политика на юридические услуги за июнь — тогда Порошенко выделил на правовое обслуживание 480 тыс. гривен.

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в госизмене в декабре. Дело касается поставок угля в Украину из неподконтрольных территорий Донбасса, из-за чего сепаратисты якобы были профинансированы на 200 млн гривен.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы Петра Порошенко.