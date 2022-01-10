Після підозри в держзраді Порошенко витратив на юристів майже 11 млн грн

У жовтні п'ятий президент витратив на юридичні послуги лише 126 тисяч гривень.

П'ятий президент Петро Порошенко витратив на юридичні послуги в грудні близько 11 млн. гривень. Про це стало відомо з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані політика на сайті НАЗК від 6 січня.

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У документі зазначено, що 29 грудня Порошенко витратив на юридичні послуги 10,99 млн гривень.

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До цього лідер "Євросолідарності" витрачав гроші на юридичні послуги в жовтні, ще до оголошення йому підозри про держзраду. Тоді розмір видатків на цю частину становив 126 тис. гривень.

При цьому у вересні експрезидент витратив на юридичні послуги сукупно близько 24,5 млн гривень.

Також на сайті НАЗК є дані про витрати політика на юридичні послуги за червень — тоді Порошенко виділив на правове обслуговування 480 тис. гривень.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в держзраді в грудні. Справа стосується постачання вугілля в Україну з непідконтрольних територій Донбасу, через що сепаратисти нібито були профінансовані на 200 млн гривень.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно й активи Петра Порошенка.