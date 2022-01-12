Без премий: за 2021 год Кличко на должности мэра Киева заработал 640 тыс. грн
В КГГА сообщили Фокусу, что самую высокую зарплату — более 70 тыс. грн — градоначальник получил в июне. При этом заместителям Кличко регулярно начислялись премии и надбавки "за интенсивность труда".
Официальная зарплата Виталия Кличко на должности мэра Киева за 2021 год составила 640 712,45 грн. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Фокуса.
В течение года мэр Киева получил 45 484,47 грн начислений за отпуск, 17 901,44 грн за командировки и 3 035,88 грн больничных.
По месяцам зарплата Кличко в 2021 году распределилась следующим образом:
- январь — 55 692,94 грн;
- февраль — 54 970,4 грн;
- март — 61 519,06 грн;
- апрель — 66 115,8 грн;
- май — 59 408,61 грн;
- июнь — 70 244,56 грн;
- июль — 69 417,25 грн;
- август — 34 792,32 грн;
- сентябрь — 61 433,5 грн;
- октябрь — 52 723,8 грн;
- ноябрь — 9 121,15 грн;
- декабрь — 45 273,06 грн.
Примечательно, что Кличко в течение 2021 года не получал надбавок и премий к заработной плате, хотя всем его заместителям ежемесячно начисляли надбавки "за интенсивность труда" в размере 100% от оклада и премии в размере от 100% до 300% от оклада. Также практически все чиновники получили надбавки за выслугу лет.
Примечательно, что в конце 2021 года Кличко остался без одного из своих заместителей — Александра Густелева. 5 ноября глава КГГА заявил, что уволил его из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, однако чиновник продолжал фигурировать в официальных документах и делать официальные заявления. 19 ноября, после отправленных Фокусом в ведомство запросов с вопросом продолжает ли там работать Густелев, Кличко все же подписал распоряжение об отстранении от работы своего заместителя. Примечательно, что, судя по документу, чиновник решил покинуть должность "по собственному желанию".
В полученном Фокусом ответе на запрос касательно зарплат руководства КГГА в 2021 году говорится, что Густелев за ноябрь получил не только оклад, но и надбавку в 573 грн за выслугу лет и 3 368 грн "за интенсивность труда". Суммарно заработная плата уже бывшего чиновника за тот месяц составила 14 650,48 грн. За декабрь Густелев получил 27 683,2 грн, в том числе 11 032 грн за неиспользованный отпуск и 15 909,93 грн больничных.
Отметим, ранее Фокус сообщал, что содержание аппарата КГГА в 2021 году обошлось бюджету Киева в 130,3 млн грн. Из этих средств более 100 млн грн ушло на заработные платы чиновников.
В СНБО рассказывали Фокусу, на их содержание в 2021 году из государственного бюджета было потрачено более 240 млн грн.