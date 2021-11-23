После запросов Фокуса Кличко окончательно уволил своего заместителя Густелева
Кличко заявил, что уволил чиновника еще 5 ноября, но тот продолжал появляться в документах КГГА. А распоряжение об увольнении Густелева "по собственному желанию" появилось только через 2 недели.
Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Александра Густелева 19 ноября. Об этом стало известно из ответа ведомства на соответствующие запросы Фокуса.
Так, 5 ноября Кличко заявил, что уволил Густелева с должности своего заместителя "из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста", однако после этого чиновник продолжал делать официальные заявления и фигурировать в документах городской администрации на прежней должности. Например, 15 ноября на сайте КГГА появилось распоряжение, в котором Густелев упоминается как "заместитель главы КГГА".
16 ноября Фокус отправил запрос с описанием этой ситуации в администрацию и вопросом продолжает ли Густелев работать заместителем Кличко. В тот же день, 16 ноября, мы спросили у самого Густелева о его работе в КГГА, на что тот ответил следующее: "Извините, без комментариев".
17 ноября и утром 19 ноября Фокус продублировал запрос касательно Густелева в КГГА. 19 же числа, как стало известно из ответа на наши запросы, Кличко согласовал распоряжение об увольнении Густелева.
Примечательно, что судя по полученному Фокусом документу, уходит из КГГА чиновник "по собственному желанию", хотя 5 ноября Кличко заявлял, что уволил его сам. Покинет должность заместителя руководителя столичной администрации Густелев 1 декабря. Также ему выплатят компенсацию за семь дней неиспользованного отпуска.
Напомним, Густелев стал заместителем Кличко в феврале 2020 года. До этого он работал в "Киевавтодоре": сперва возглавлял специализированное предприятие дорожного ремонтно-строительного управления, а позже стал генеральным директором предприятия.
Ранее Фокус обнародовал видео от читателя, на котором видно, что с моста Патона что-то отваливалось и падало в реку Днепр. В КП "Киевавтодормост" заявили, что в Днепр падали не конструкции переправы, а вещи бездомных. Впрочем, в распоряжении Фокуса оказалось фото, на котором видно, что на конструкциях под мостом лежал бетон.