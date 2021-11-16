Уволенный заместитель главы КГГА Густелев продолжает работать в администрации (документ)
Виталий Кличко заявил об увольнении Густелева за затягивание работ по Подольско-Воскресенскому мосту еще 5 ноября, но чиновник фигурирует в последних документах КГГА и рассказывает в соцсетях о работе городских служб.
Столичный мэр Виталий Кличко на самом деле не увольнял своего заместителя Александра Густелева. Выяснилось, что чиновнику просто изменили фактическое место работы, о чем свидетельствует информация на сайте КГГА.
С того момента, как Кличко в своем Facebook сообщил об увольнении подчиненного, на сайте горадминистрации так и не появилось официального заявления об этом. Зато в пресс-службе КГГА уже есть свежее распоряжение городского головы от 15 ноября, где речь идет об изменении адреса работы Густелева. Теперь кабинет заместителя будет находится на Дегтяревской 31 а.
Фокус отправил запрос в КГГА по поводу увольнения Густелева. На момент написания новости ответ не был получен.
Активист Сергей Пасюта шуточно предположил в своем Facebook, что мэр просто забыл написать слово "кабинет" в сообщении об увольнении заместителя.
"А в своем посту от 5 ноября Кличко просто случайно упустил слово "кабинет". Должно было быть: "Друзья! Сегодня уволил КАБИНЕТ заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода". Проклятая автокоррекция!" — написал Пасюта.
Примечательно, что после заявления об увольнении Густелева заместитель мэра продолжил сообщать о нововведениях в столице. Так, 10 ноября в его Facebook появился пост о перекрытии проезда возле Бессарабского рынка.
Александр Густелев получил должность заместителя Виталия Кличко в феврале 2020 года. Прежним местом его работы была должность в "Киевавтодоре": сначала он возглавлял подрядное специализированное предприятие дорожного ремонтно-строительного управления, а позже стал генеральным директором ведомства.
Напомним, что 5 ноября мэр Виталий Кличко официально заявил, что отправил в отставку своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Чиновник тогда сообщил, что у КГГА нет времени слушать очередные обещания заместителя, когда работа стоит на месте.