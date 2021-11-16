Уволенный заместитель главы КГГА Густелев продолжает работать в администрации (документ)

Виталий Кличко заявил об увольнении Густелева за затягивание работ по Подольско-Воскресенскому мосту еще 5 ноября, но чиновник фигурирует в последних документах КГГА и рассказывает в соцсетях о работе городских служб.

Столичный мэр Виталий Кличко на самом деле не увольнял своего заместителя Александра Густелева. Выяснилось, что чиновнику просто изменили фактическое место работы, о чем свидетельствует информация на сайте КГГА.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С того момента, как Кличко в своем Facebook сообщил об увольнении подчиненного, на сайте горадминистрации так и не появилось официального заявления об этом. Зато в пресс-службе КГГА уже есть свежее распоряжение городского головы от 15 ноября, где речь идет об изменении адреса работы Густелева. Теперь кабинет заместителя будет находится на Дегтяревской 31 а.

[ + – ] распоряжение

Фокус отправил запрос в КГГА по поводу увольнения Густелева. На момент написания новости ответ не был получен.

Активист Сергей Пасюта шуточно предположил в своем Facebook, что мэр просто забыл написать слово "кабинет" в сообщении об увольнении заместителя.

"А в своем посту от 5 ноября Кличко просто случайно упустил слово "кабинет". Должно было быть: "Друзья! Сегодня уволил КАБИНЕТ заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода". Проклятая автокоррекция!" — написал Пасюта.

[ + – ] пост мэра

Примечательно, что после заявления об увольнении Густелева заместитель мэра продолжил сообщать о нововведениях в столице. Так, 10 ноября в его Facebook появился пост о перекрытии проезда возле Бессарабского рынка.

Александр Густелев получил должность заместителя Виталия Кличко в феврале 2020 года. Прежним местом его работы была должность в "Киевавтодоре": сначала он возглавлял подрядное специализированное предприятие дорожного ремонтно-строительного управления, а позже стал генеральным директором ведомства.

Напомним, что 5 ноября мэр Виталий Кличко официально заявил, что отправил в отставку своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Чиновник тогда сообщил, что у КГГА нет времени слушать очередные обещания заместителя, когда работа стоит на месте.