Звільнений заступник голови КМДА Густєлєв продовжує працювати в адміністрації (документ)

Віталій Кличко заявив про звільнення Густєлєва за затягування робіт Подільсько-Воскресенським мостом ще 5 листопада, але чиновник фігурує в останніх документах КМДА та розповідає в соцмережах про роботу міських служб.

Столичний мер Віталій Кличко насправді не звільняв свого заступника Олександра Густєлєва. З'ясувалося, що урядовцю просто змінили фактичне місце роботи, про що свідчить інформація на сайті КМДА.

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Із того моменту, як Кличко у своєму Facebook повідомив про звільнення підлеглого, на сайті міськадміністрації так і не з'явилася офіційна заява про це. Натомість у пресслужбі КМДА вже є свіже розпорядження міського голови від 15 листопада, де йдеться про зміну адреси роботи Густєлєва. Тепер кабінет заступника буде на Дегтярівській 31 а.

[ + – ] розпорядження

Фокус надіслав запит до КМДА з приводу звільнення Густєлєва. На момент написання новини відповіді не було отримано.

Активіст Сергій Пасюта жартівливо припустив у своєму Facebook, що мер просто забув написати слово "кабінет" у повідомленні про звільнення заступника.

"А у своїй посаді від 5 листопада Кличко просто випадково пропустив слово "кабінет". Повинно було бути: "Друзі! Сьогодні звільнив КАБІНЕТ заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу". Проклята автокорекція!" — написав Пасюта.

[ + – ] пост мера

Зазначимо, що після заяви про звільнення Густєлєва заступник мера продовжив повідомляти про нововведення в столиці. Так, 10 листопада в його Facebook з'явився пост про перекриття проїзду біля Бесарабського ринку.

Олександр Густєлєв отримав посаду заступника Віталія Кличка в лютому 2020 року. Попереднім місцем його роботи була посада в "Київавтодорі": спочатку він очолював спеціалізоване підрядне підприємство дорожнього ремонтно-будівельного управління, а пізніше став генеральним директором відомства.

Нагадаємо, що 5 листопада мер Віталій Кличко офіційно заявив, що відправив у відставку свого заступника Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Чиновник тоді повідомив, що КМДА не має часу слухати чергові обіцянки заступника, коли робота стоїть на місці.