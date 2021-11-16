"Без комментариев". Уволенный Кличко Густелев отказался комментировать факт продолжения работы в КГГА

В КГГА пока тоже не прокомментировали загадочную ситуацию вокруг увольнения замглавы из-за Подольско-Воскресенского моста.

Заместитель главы КГГА Александр Густелев, которого мэр столицы Виталий Кличко уволил 5 ноября, отказался отвечать на вопрос Фокуса о том, продолжает ли он работать в КГГА.

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На вопрос редактора Фокуса "Работаете ли вы в КГГА после заявления мэра о вашем увольнении?", чиновник ответил следующее: "Извините, без комментариев".

На момент написания этой новости запрос Фокуса в КГГА также остался без ответа.

Напомним, Виталий Кличко уволил Александра Густелева 5 ноября. В своих соцсетях мэр столицы заявил, что причиной увольнения стало затягивание работ по строительству Подольско-Воскресенского моста. "А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", — сказал тогда глава КГГА.

Однако, уже 10 ноября Густелев в своем Facebook похвастался тем, что проезд на Бессарабской площади стал пешеходным.

А 15 ноября на сайте КГГА появилось распоряжение главы администрации, в котором, помимо прочего, определен новый адрес работы заместителя главы КГГА Александра Густелева.

Густелев "переехал" с ул.Крещатик, 36 на Дегтяревскую 31-а. Там находится Шевченковский районный суд. Должность в документе осталась прежней. Пользователи соцсетей предположили, что, вероятно, Виталий Кличко упустил слово "кабинет" в своем посте об увольнении Густелева.