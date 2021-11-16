"Без коментарів". Звільнений Кличком Густєлєв відмовився коментувати факт продовження роботи в КМДА

У КМДА поки що теж не прокоментували загадкову ситуацію навколо звільнення заступника голови через Подільсько-Воскресенський міст.

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, якого мер столиці Віталій Кличко звільнив 5 листопада, відмовився відповідати на запитання Фокусу про те, чи продовжує він працювати в КМДА.

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На запитання редактора Фокусу: "Чи працюєте ви в КМДА після заяви мера про ваше звільнення?" — чиновник відповів так: "Вибачте, без коментарів".

На момент написання цієї новини запит Фокусу до КМДА також залишився без відповіді.

Нагадаємо, Віталій Кличко звільнив Олександра Густєлєва 5 листопада. У своїх соцмережах мер столиці заявив, що причиною звільнення стало затягування робіт із будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. "А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст наприкінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібний результат", — сказав тоді голова КМДА.

Проте вже 10 листопада Густєлєв у своєму Facebook похвалився тим, що проїзд на Бесарабській площі став пішохідним.

А 15 листопада на сайті КМДА з'явилося розпорядження голови адміністрації, у якому, крім іншого, визначено нову адресу роботи заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

Густєлєв "переїхав" із вул.Хрещатик, 36 на Дегтярівську 31-а. Там перебуває Шевченківський районний суд. Посада в документі залишилася незмінною. Користувачі соцмереж припустили, що, ймовірно, Віталій Кличко пропустив слово "кабінет" у своєму пості про звільнення Густєлєва.