Після запитів Фокуса Кличко остаточно звільнив свого заступника Густєлєва

Кличко заявив, що звільнив чиновника ще 5 листопада, але той продовжував з'являтися в документах КМДА. А розпорядження про звільнення Густєлєва "за власним бажанням" з'явилося лише за 2 тижні.

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко підписав розпорядження про звільнення свого заступника Олександра Густєлєва 19 листопада. Про це стало відомо з відповіді відомства на відповідні запити Фокусу.

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Так, 5 листопада Кличко заявив, що звільнив Густєлєва з посади свого заступника "через затягування будівництва Подільсько-Воскресенського мосту", проте після цього чиновник продовжував робити офіційні заяви та фігурувати в документах міської адміністрації на колишній посаді. Наприклад, 15 листопада на сайті КМДА з'явилося розпорядження, у якому Густєлєв згадується як "заступник голови КМДА".

16 листопада Фокус відправив запит з описом цієї ситуації до адміністрації і питанням, чи продовжує Густєлєв працювати заступником Кличка. Того ж дня, 16 листопада, ми запитали самого Густєлєва про його роботу в КМДА, на що той відповів наступне: "Вибачте, без коментарів".

17 листопада та вранці 19 листопада Фокус продублював запит щодо Густєлєва до КМДА. 19 числа, як стало відомо з відповіді на наші запити, Кличко погодив розпорядження про звільнення Густєлєва.

Примітно, що, судячи з отриманого Фокусом документу, йде з КМДА чиновник "за власним бажанням", хоча 5 листопада Кличко заявляв, що звільнив його сам. Залишить посаду заступника керівника столичної адміністрації Густєлєв 1 грудня. Також йому виплатять компенсацію за сім днів невикористаної відпустки.

[ + – ] Розпорядження Кличка про звільнення Густєлєва

[ + – ] Пост Кличка про звільнення Густєлєва від 5 листопада [ + – ] Густєлєв фігурує в документі як "заступник керівника КМДА"

Нагадаємо, Густєлєв став заступником Кличка у лютому 2020 року. До цього він працював у "Київавтодорі": спочатку очолював спеціалізоване підприємство дорожнього ремонтно-будівельного управління, а згодом став генеральним директором підприємства.

Раніше Фокус оприлюднив відео від читача, на якому видно, що з мосту Патона щось відвалювалося та падало в річку Дніпро. У КП "Київавтодорміст" заявили, що у Дніпро падали не конструкції переправи, а речі безпритульних. Втім, у розпорядженні Фокуса виявилося фото, на якому видно, що на конструкціях під мостом лежав бетон.