Без премій: за 2021 рік Кличко на посаді мера Києва заробив 640 тис. грн

У КМДА повідомили Фокусу, що найвищу зарплату — понад 70 тис. грн — градоначальник отримав у червні. При цьому заступникам Кличка регулярно нараховувалися премії та надбавки "за інтенсивність праці".

Офіційна зарплата Віталія Кличка на посаді мера Києва за 2021 рік становить 640 712,45 грн. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) на запит Фокуса.

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Протягом року мер Києва отримав 45 484,47 грн нарахувань за відпустку, 17 901,44 грн за відрядження та 3 035,88 грн лікарняних.

За місяцями зарплата Кличка в 2021 році розподілилася так:

січень — 55 692,94 грн;

лютий — 54 970,4 грн;

березень — 61 519,06 грн;

квітень — 66 115,8 грн;

травень — 59 408,61 грн;

червень — 70 244,56 грн;

липень — 69 417,25 грн;

серпень — 34 792,32 грн;

вересень — 61 433,5 грн;

жовтень — 52 723,8 грн;

листопад — 9 121,15 грн;

грудень — 45 273,06 грн.

Варто зазначити, що Кличко протягом 2021 року не отримував надбавок і премій до заробітної плати, хоча всім його заступникам щомісяця нараховували надбавки "за інтенсивність праці" у розмірі 100% від окладу та премії у розмірі від 100% до 300% від окладу. Також майже всі чиновники отримали надбавки за вислугу років.

[ + – ] Розрахунково-платіжна відомість за видами нарахувань керівництву КМДА за 2021 рік

[ + – ] Розрахунково-платіжна відомість за видами нарахувань керівництву КМДА за 2021 рік

[ + – ] Розрахунково-платіжна відомість за видами нарахувань керівництву КМДА за 2021 рік

[ + – ] Розрахунково-платіжна відомість за видами нарахувань керівництву КМДА за 2021 рік

Варто зазначити, що наприкінці 2021 року Кличко залишився без одного зі своїх заступників — Олександра Густельова. 5 листопада голова КМДА заявив, що звільнив його через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, проте чиновник продовжував фігурувати в офіційних документах і робити офіційні заяви. 19 листопада, після відправлених Фокусом у відомство запитів із питанням чи продовжує там працювати Густельов, Кличко все ж таки підписав розпорядження про усунення від роботи свого заступника. Примітно, що судячи з документа, чиновник вирішив залишити посаду "за власним бажанням".

В отриманій Фокусом відповіді на запит щодо зарплат керівництва КМДА в 2021 році йдеться, що Густельов за листопад отримав не лише оклад, а й надбавку 573 грн за вислугу років і 3 368 грн "за інтенсивність праці". Сумарно заробітна плата вже колишнього чиновника за місяць склала 14 650,48 грн. За грудень Густельов отримав 27 683,2 грн, зокрема 11 032 грн за невикористану відпустку та 15 909,93 грн лікарняних.

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв, що утримання апарату КМДА у 2021 році коштувало бюджету Києва 130,3 млн грн. З цих коштів понад 100 млн грн витратили на заробітні плати чиновників.

В РНБО розповідали Фокусу, на їх утримання у 2021 році з державного бюджету було витрачено понад 240 млн грн.