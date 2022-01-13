Наденут наручники? Что ждет Петра Порошенко после возвращения в Украину

Пока Петр Порошенко отсутствовал в стране, Офис генерального прокурора подписал ходатайство о его аресте, суд согласовал запрос и назначил залог в размере 1 млрд грн. Накануне Рождества на имущество пятого президента был наложен арест.

В конце декабря прошлого года лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене и содействии террористической организации. Лично вручить ему повестку о вызове на допрос у следователей Госбюро расследований не получилось: когда пятого президента пытались остановить у выезда с территории Верховной Рады, он, нецензурно выругавшись по-русски в адрес своего водителя, быстро уехал. В тот же день Порошенко вылетел за границу, как он утверждает, по рабочим вопросам. В Украину обещает вернуться 17 января.

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Пока нардеп отсутствовал в стране, Офис генерального прокурора подписал ходатайство о его аресте, суд согласовал запрос и назначил залог для освобождения Порошенко в размере 1 млрд грн. Накануне Рождества на имущество пятого президента был наложен арест.

В чем обвиняют Порошенко. Угольное дело

Вечером 4 ноября 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко созвал заседание СНБО. Главная тема – недавние псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. СНБО рассматривал возможность отмены закона об особом порядке местного самоуправления в неподконтрольных властям районах этих областей. Однако семь лет спустя, в 2021-м, в основу предъявленных в адрес Порошенко обвинений лег совсем другой эпизод этого заседания. Так, Офис генерального прокурора заявляет, что во время заседания СНБО пятый президент жестко критиковал контракт на поставку угля из Южно-Африканской Республики (ЮАР), считая, что топливо слишком дорогостоящее и некачественное. Он поручил ОГПУ разобраться, в чем дело, после чего ЮАР отказалась от снабжения. С тех пор топливо для украинских теплоэлектростанций, по утверждению следственных органов, покупали у ОРДЛО.

Для самого Петра Порошенко, по мнению политического аналитика Олега Постернака, лучшим результатом было бы выйти из аэропорта в наручниках и некоторое время провести под домашним арестом.

По версии следствия, Петр Порошенко вступил в сговор с нардепом Виктором Медведчуком [под домашним арестом с 2021 года подозревается, среди прочего, в госизмене]. Следствие считает, что кум Путина вел переговоры с российской стороной по реализации схемы, предложенной бизнесменом Сергеем Кузярой [был советником нескольких министров энергетики времен президента Виктора Януковича, владелец трейдинговых компаний, торгующих углем], которого задержали в сентябре прошлого года. По версии следователей, при содействии Медведчука Россия в конце ноября 2014 прекратила поставки угля в Украину, из-за чего не осталось другого выхода, кроме как покупать топливо у ОРДЛО.

Схема, которую предложил Кузяра, была такой: два украинских угольных предприятия на оккупированном Донбассе — "Шахту имени К. И. Киселева" и "Луганскуголь" — перерегистрировали по новым киевским адресам, открыли банковские счета в государственном банке, чтобы "Центрэнерго" заключило с ними соглашение о поставках угля. Полученные из Украины деньги, по версии прокуратуры, выводили на подставные фирмы, затем перевозили наличные через линию разграничения, что сейчас квалифицируется как финансирование терроризма. Всего за 2015 год, по подсчетам следствия, предприятия с оккупированных территорий получили не менее 205 млн грн из запланированных более 3 млрд грн. Все происходило при содействии экс-министра энергетики Владимира Демчишина – в прошлом году его объявили в розыск. По данным следствия, Петр Порошенко сотрудничал с Виктором Медведчуком ради собственных политических интересов, чтобы сохранить рейтинг, которому угрожал возможный срыв отопительного сезона. Он занимался управленческими и кадровыми вопросами, а также оказывал административное влияние.

Что ждет Порошенко в Украине. Домашний арест?

Расследование по "угольному делу", в котором фигурирует Петр Порошенко и по которому ему объявили подозрение в государственной измене и содействии террористической организации, начато еще в 2016 году. Адвокат Порошенко Илья Новиков утверждает, что команда пятого президента готова к тому, что имя его клиента рано или поздно появится среди подозреваемых по этому делу.

"Еще месяц назад, когда опубликовали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, было понятно, и мы, адвокаты, говорили об этом в медиа, что во всех местах, где у них сказано "неустановленное лицо из руководства Украины", они планируют вписать "Порошенко". Еще с сентября было понятно, что их [действующей власти] стратегическая задача — чтобы в подозрении написать рядом фамилии Медведчука и Порошенко. Мы это знали и были к этому полностью готовы", — комментирует дело Илья Новиков в Facebook.

По данным следствия, Петр Порошенко сотрудничал с Виктором Медведчуком ради "собственных политических интересов", чтобы сохранить рейтинг

Сам Порошенко, находящийся сейчас за границей, планирует вернуться в Украину 17 января, чтобы явиться в суд и встретиться с Генпрокурором Ириной Венедиктовой. Комментируя события, он отмечает, что не намерен "защищаться от Зеленского" и приедет "для защиты Украины от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

Попробуют ли власти надеть наручники на пятого президента прямо в аэропорту, и если да, то кто от этого выиграет? По этому вопросу мнения экспертов разнятся. По словам политолога Виктора Тарана, в деле Порошенко больше политики, чем права, так что вполне возможно, что власть устроит шоу.

"Президента интересует не столько сам факт доказательства справедливости, сколько необходимость посадить Порошенко любой ценой. Отсюда процессуальные нарушения. Если Порошенко удастся выйти достойно из этой истории, это добавит ему рейтинга. Зеленский, в свою очередь, может оказаться в ловушке: он захочет использовать атаку на Порошенко в свою пользу, а получится наоборот", — говорит Таран Фокусу.

Политолог Виктор Небоженко считает, что Зеленский еще не решил, как желает завершить начатое.

"Все упирается в то, удастся ли Порошенко поднять улицу — есть ли сторонники. Когда арестовывали Юлию Тимошенко, был суд, в который ходила ее группа поддержки. Придут ли сторонники Порошенко защищать его? Это важный вопрос", — говорит эксперт.

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Для самого Петра Порошенко, по мнению политического аналитика Олега Постернака, лучшим результатом было бы выйти из аэропорта в наручниках и некоторое время провести под домашним арестом, поскольку у части украинского общества есть запрос на искупление вины бывшим президентом. В конце концов, именно его антирейтинг стал главным трамплином прихода к власти Владимира Зеленского в 2019 году.

Суд над Порошенко: процесс не одного дня

Во всяком случае, впереди нас ждет длинный политический сериал под названием "суд над Порошенко", который может растянуться, по мнению экспертов, на полтора года — до начала подготовки к следующим президентским выборам, если в процессе дело не "сольют" благодаря договоренностям.

"Я анализировал практику приговоров по поводу государственной измены в Украине. Могу сказать, что удачно шли те дела, в которых подозреваемые сотрудничали со следствием или шли на соглашение сторон. В случае с Петром Порошенко прокуратуре придется сильно постараться, чтобы хоть как-то довести дело до ума, потому что умысел [почему Порошенко сотрудничал с Медведчуком, по версии следствия] сформулирован общими фразами, за что обязательно зацепятся адвокаты", — продолжает Постернак.

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Удастся ли довести процесс до логического завершения, зависит от нескольких факторов.

Сможет ли Петр Порошенко привлечь международное лобби для организации давления на Офис президента, чтобы оно вступилось за него и намекнуло Банковой о последствиях? Такие связи, по словам экспертов, у Порошенко есть. Со стороны западных экспертов в новогодние праздники уже звучали критические замечания об избирательном правосудии. Так, эксперт аналитического центра Atlantic Council Мелинда Гарринг заявляет, что нынешние события кажутся ей глубокой иронией, ведь если бы пятый президент реформировал суды во время своей каденции, такого бы с ним не произошло, намекая на то, что нынешняя судебная система подчиняется Банковой. Впрочем, по словам экспертов, Петр Порошенко имеет связи и в судах, и он попытается ими воспользоваться, чтобы замять дело. А до этого, возможно, попытается договориться с действующей властью напрямую.

"Порошенко — амбициозный, сильный соперник с широкими связями и мощной медиамашиной. Сама борьба существенно не добавит ему рейтинга. Но если дело зависнет, это ударит по имиджу президента Зеленского", — рассуждает Постернак.

Политолог Виктор Небоженко, наоборот, считает, что от действующего президента давно не ждут чудес, что бы он ни сделал — дрался с олигархами или ремонтировал дороги. Поэтому если мы не увидим наручники на Петре Порошенко, это вряд ли сильно навредит рейтингу Зеленского. Что касается пятого президента — если его дело дойдет до суда и все обвинения докажут, лидера ЕС ждут сложные политические времена.