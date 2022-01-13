Одягнуть кайданки? Що чекає на Петра Порошенка після повернення в Україну

Поки Петро Порошенко був відсутній у країні, Офіс генерального прокурора підписав клопотання про його арешт, суд погодив запит і призначив заставу для звільнення Порошенка в розмірі 1 млрд грн. Напередодні Різдва на майно п’ятого президента було накладено арешт.

Наприкінці грудня минулого року лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенку оголосили підозру в державній зраді та сприянні терористичній організації. Особисто вручити йому повістку про виклик на допит у слідчих Держбюро розслідувань не вийшло: коли п’ятого президента намагалися зупинити біля виїзду з території Верховної Ради, він, нецензурно вилаявшись російською мовою на адресу свого водія, швидко поїхав. Того ж дня Порошенко вилетів за кордон, як він стверджує, з робочих питань. В Україну обіцяє повернутися 17 січня.

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Поки нардеп був відсутній у країні, Офіс генерального прокурора підписав клопотання про його арешт, суд погодив запит і призначив заставу для звільнення Порошенка у розмірі 1 млрд грн. Напередодні Різдва на майно п’ятого президента було накладено арешт.

У чому звинувачують Порошенка. Вугільна справа

Увечері 4 листопада 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко скликав засідання РНБО. Головна тема — нещодавні псевдовибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. РНБО розглядала можливість скасування закону про особливий порядок місцевого самоврядування у непідконтрольних владі районах цих областей. Проте через сім років, у 2021-му, в основу висунутих на адресу Порошенка звинувачень ліг зовсім інший епізод цього засідання. Так, Офіс генерального прокурора заявляє, що під час засідання РНБО п’ятий президент жорстко критикував контракт на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки (ПАР), вважаючи, що паливо надто дороге та неякісне. Він доручив ОГПУ розібратися, в чому справа, після чого ПАР відмовилася від постачання. Відтоді паливо для українських теплоелектростанцій, за твердженням слідчих органів, купували в ОРДЛО.

Для самого Петра Порошенка, на думку політичного аналітика Олега Постернака, найкращим результатом було б вийти з аеропорту в кайданках і якийсь час провести під домашнім арештом

За версією слідства, Петро Порошенко вступив у змову з нардепом Віктором Медведчуком [під домашнім арештом із 2021 року, підозрюється поміж іншим у держзраді]. Слідство вважає, що кум Путіна вів переговори з російською стороною щодо реалізації схеми, запропонованої бізнесменом Сергієм Кузярою [був радником кількох міністрів енергетики часів президента Віктора Януковича, власник трейдингових компаній, що торгують вугіллям], якого затримали у вересні минулого року. За версією слідчих, за сприяння Медведчука Росія наприкінці листопада 2014 року припинила постачання вугілля в Україну, через що не залишилося іншого виходу, окрім як купувати паливо в ОРДЛО.

Схема, яку запропонував Кузяра, була такою: два українські вугільні підприємства на окупованому Донбасі — "Шахту імені К. І. Кисельова" та "Луганськвугілля" — перереєстрували за новими київськими адресами, відкрили банківські рахунки в державному банку, щоб "Центренерго" уклало з ними угоду про постачання вугілля. Отримані з України гроші, за версією прокуратури, виводили на підставні фірми, потім перевозили готівку через лінію розмежування, що зараз кваліфікується як фінансування тероризму. Усього за 2015 рік, за підрахунками слідства, підприємства з окупованих територій отримали не менше 205 млн грн із запланованих понад 3 млрд грн. Все відбувалося за сприяння ексміністра енергетики Володимира Демчишина — минулого року його оголосили в розшук. За даними слідства, Петро Порошенко спів­працював із Віктором Медведчуком заради власних політичних інтересів, щоб зберегти рейтинг, якому загрожував можливий зрив опалювального сезону. Він займався управлінськими та кадровими питаннями, а також здійснював адміністративний вплив.

Що чекає Порошенка в Україні. Домашній арешт?

Розслідування щодо "вугільної справи", в якій фігурує Петро Порошенко і за якою йому оголосили підозру в державній зраді та сприянні терористичній організації, розпочато ще 2016 року. Адвокат Порошенка Ілля Новіков стверджує, що команда п’ятого президента була готова до того, що ім’я його клієнта рано чи пізно з’явиться серед підозрюваних у цій справі.

"Ще місяць тому, коли опублікували підозру колишньому міністру енергетики Демчишину, було цілком зрозуміло, і ми, адвокати, казали про це в медіа, що в усіх місцях, де в них сказано "невстановлена особа з керівництва України", вони планують вписати "Порошенко". Ще з вересня було зрозуміло, що їхне [чинної влади] стратегічне завдання — щоб у підозрі написати поруч прізвища Медведчука та Порошенка. Ми це знали і були до цього цілком готові", — коментує справу Ілля Новіков у Facebook.

За даними слідства, Петро Порошенко співпрацював із Віктором Медведчуком заради "власних політичних інтересів", щоб зберегти рейтинг

Сам Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, планує повернутися до України 17 січня, щоб з’явитися до суду та зустрітися з Генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. Коментуючи події, він зазначає, що не збирається "захищатися від Зеленського" і приїде "для захисту України від некомпетентного керівництва та зовнішньої агресії".

Чи спробує влада вдягнути кайданки на п’ятого президента просто в аеропорту, і хто від цього виграє? Щодо цього питання думки експертів відрізняються. За словами політолога Віктора Тарана, у справі Порошенка більше політики, ніж права, тож цілком можливо, що влада влаштує шоу.

"Президента цікавить не так сам факт доказу справедливості, як необхідність посадити Порошенка за будь-яку ціну. Звідси процесуальні порушення. Якщо Порошенкові вдасться вийти гідно з цієї історії, це додасть йому рейтингу. Зеленський, зі свого боку, може опинитися в пастці: він захоче використати атаку на Порошенка на свою користь, а вийде навпаки", — каже Таран Фокусу.

Політолог Віктор Небоженко вважає, що Зеленський ще не вирішив, як хоче завершити розпочате.

"Усе впирається в те, чи вдасться Порошенкові підняти вулицю — чи є прихильники. Коли заарештовували Юлію Тим­­ошенко, був суд, до якого ходила її група підтримки. Чи прийдуть прихильники Порошенка захищати його? Це важливе питання", — каже експерт.

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Для самого Петра Порошенка, на думку політичного аналітика Олега Постернака, найкращим результатом було б вийти з аеропорту в кайданках і якийсь час провести під домашнім арештом, оскільки частина українського суспільства має запит на спокуту провини колишнім президентом. Зрештою, саме його антирейтинг став головним трампліном приходу до влади Володимира Зеленського в 2019 році.

Суд над Порошенком: процес не одного дня

У будь-якому разі попереду на нас чекає довгий політичний серіал під назвою "суд над Порошенком", який може розтягнутися, на думку експертів, на півтора року до початку підготовки — до наступних підготовки до наступних президентських виборів, якщо а процесі справу не "зіллють" завдяки домовленостям.

"Я аналізував практику вироків щодо державної зради в Україні. Можу сказати, що вдало йшли ті справи, у яких підозрювані співпрацювали зі слідством або йшли на угоду сторін. У випадку з Петром Порошенком прокуратурі доведеться сильно постаратися, щоб хоч якось довести справу до пуття, бо умисел [чому Порошенко співпрацював із Медведчуком, за версією слідства] сформульовано загальними фразами, за що обов’язково зачепляться адвокати", — продовжує Постернак.

Важливо

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Чи вдасться довести процес до логічного завершення, залежить від кількох чинників.

Чи зможе Петро Порошенко залучити міжнародне лобі для організації тиску на Oфіс президента, щоб воно заступилося за нього та натякнуло Банковій про наслідки? Такі зв’язки, за словами експертів, Порошенко має. З боку західних експертів під час новорічних свят уже лунали критичні зауваження про вибіркове правосуддя. Так, експертка аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гаррінг заявляє, що нинішні події здаються їй глибокою іронією, адже якби п’ятий президент реформував суди під час своєї каденції, такого б з ним не сталося, натякаючи на те, що нинішня судова система підпорядковується Банковій. Утім, за словами експертів, Петро Порошенко має зв'язки і в судах, і він напевно спробує скористатися, щоб зам’яти справу. А до цього, можливо, спробує домовитися з чинною владою безпосередньо.

"Порошенко амбітний, сильний суперник із широкими зв’язками та потужною медіамашиною. Сама боротьба суттєво не додасть йому рейтингу. Але якщо справа "зависне", це вдарить по іміджу президента Зеленського", — розмірковує Постернак.

Політолог Віктор Небоженко, навпаки, вважає, що від чинного президента давно не чекають чудес, хоч би що він зробив — бився з олігархами чи ремонтував дороги. Тому якщо ми не побачимо кайданки на Петрі Порошенку, це навряд чи сильно зашкодить рейтингу Зеленського. Щодо п’ятого президента — якщо його справа дійде до суду, і всі звинувачення доведуть, на лідера ЄС чекають складні політичні часи.