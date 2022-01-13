"Включили свет, чтобы тараканы разбежались": Данилов считает санкции СНБО "конституционными"

Секретарь СНБО подчеркнул наличие у него юридического образования, благодаря которому он правильно читает законы. Чиновник уверен, что не стоит уделять много времени людям, оказавшимся под санкциями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинской правде", что вводить санкции против граждан Украины "можно и это соответствует Конституции страны".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты во время беседы уточнили, что в законе о санкциях нет упоминаний об их введении против граждан Украины, исключением является лишь террористы.

"Как вы читаете закон? У вас есть юридическое образование? А у меня есть, я закончил Академию Министерства внутренних дел. Я так читаю, что можно. Очень внимательно читаю. Там есть запятая и слово "и т.д." – отреагировал Данилов на вопрос.

Далее последовало уточнение, трактует ли Данилов словосочетание "и так далее" в законе как возможность введения санкций. На это секретарь СНБО ответил так: "Давайте мы с вами не будем толковать. Здесь как раз проблема, потому что каждый читает как считает необходимым. Если вы считаете, что это главный вопрос, эти санкции, попавшие под них люди, что они святые, что их нельзя трогать, что это сила, которая поднимает нашу страну – зачем мы с вами тратим столько времени? Давайте о более серьезных вещах говорить".

[ + – ] По словам Данилова, с коррупцией бороться не надо Фото: pravda.com.ua

После этого Данилов объяснил, что СНБО вынуждено проводить заседания, поскольку профильные структуры не желают выполнять возложенные на них обязанности.

"Если бы у нас с контрабандистами все выполняли свои обязанности от начала до конца, то у нас не было бы таких хлопот. Но там, где большие деньги – там большой соблазн. Там, где нет контроля – там происходят некрасивые вещи. Наша задача: сделать такие системы, которые предотвратят эти процессы. Когда говорят, что нужно бороться с коррупцией, я могу сказать – с коррупцией бороться не надо, потому что против чего боретесь, то укрепляете", – заявил он.

[ + – ] В Минфине говорили, что санкции СНБО против контрабандистов не повлияли на поступления в бюджет от таможенных операций Фото: пресс-служба СБУ

По мнению Данилова, в украинском обществе должна быть прозрачность всех без исключения действий.

"И эту прозрачность мы обеспечиваем на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны. Мы – люди, которые свет включили, чтобы эти тараканы начали разбегаться. Они что делают? Они имеют большое желание добежать до выключателя и этот свет выключить. Мы им этого делать не даем", – заключил он.

Напомним, что на последнем в прошлом году заседании СНБО, которое провели 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм ограничения деятельности олигархов, которые находятся за пределами Украины.

Фокус также выяснял, во сколько украинцам обошлась деятельность совета. На деятельность этого органа в прошлом году ушло из госбюджета более 240 млн гривен.

Кроме этого, Фокус писал о зарплате Данилова в 2021 году. Его официальный оклад составил 911,7 тыс. гривен, чиновнику начисляли премии до 290% оклада.