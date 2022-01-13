"Увімкнули світло, щоб таргани розбіглися": Данілов вважає санкції РНБО "конституційними"

Секретар РНБО наголосив на наявності у нього юридичної освіти, завдяки якій він правильно читає закони. Чиновник упевнений, що не варто багато часу приділяти людям, які опинилися під санкціями.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Українській правді", що запроваджувати санкції проти громадян України "можна і це відповідає Конституції країни".

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Журналісти під час бесіди уточнили, що в законі про санкції немає згадок про їхнє запровадження проти громадян України, винятком є лише терористи.

"Як ви читаєте закон? У вас є юридична освіта? А у мене є, я закінчив Академію Міністерства внутрішніх справ. Я так читаю, що можна. Дуже уважно читаю. Там є кома і слово "і так далі", — відреагував Данілов на питання.

Далі було уточнення, чи трактує Данілов словосполучення "і так далі" в законі як можливість запровадження санкцій. На це секретар РНБО відповів так: "Давайте ми з вами не тлумачитимемо. Тут якраз проблема, тому що кожен читає як вважає за необхідне. Якщо ви вважаєте, що це головне питання, ці санкції, які потрапили під них люди, що вони святі, що їх не можна чіпати, що це сила, яка піднімає нашу країну — навіщо ми з вами витрачаємо стільки часу? Давайте про серйозніші речі говорити".

[ + – ] За словами Данілова, з корупцією боротися не треба Фото: pravda.com.ua

Після цього Данілов пояснив, що РНБО змушена проводити засідання, оскільки профільні структури не бажають виконувати покладені на них обов'язки.

"Якби в нас із контрабандистами всі виконували свої обов'язки від початку до кінця, то в нас не було б таких клопотів. Але там, де великі гроші — там велика спокуса. Там, де немає контролю — там відбуваються негарні речі. Наше завдання: зробити такі системи, які запобігатимуть цим процесам. Коли кажуть, що потрібно боротися з корупцією, я можу сказати — з корупцією боротися не треба, тому що проти чого боретеся, те зміцнюєте", — заявив він.

[ + – ] У Мінфіні говорили, що санкції РНБО проти контрабандистів не вплинули на надходження до бюджету від митних операцій Фото: пресс-служба СБУ

На думку Данілова, в українському суспільстві має бути прозорість усіх без винятку дій.

"І цю прозорість ми забезпечуємо на засіданнях Ради національної безпеки й оборони. Ми — люди, які світло ввімкнули, щоб ці таргани почали розбігатися. Вони що роблять? Вони мають велике бажання добігти до вимикача і це світло вимкнути. Ми їм цього робити не даємо", — підсумував він.

Нагадаємо, що на останньому в минулому році засіданні РНБО, яке провели 30 грудня, президент України Володимир Зеленський доручив відпрацювати механізм обмеження діяльності олігархів, які перебувають за межами України.

Фокус також з'ясовував, скільки українців коштувала діяльність ради. На діяльність цього органу минулого року пішло з держбюджету понад 240 млн гривень.

Крім цього, Фокус писав про зарплату Данілова в 2021 році. Його офіційний оклад становив 911,7 тис. гривень, чиновнику нараховували премії до 290% окладу.