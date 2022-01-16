Шесть дел пятого президента. Что вспомнят и за что будут сажать Петра Порошенко

Фокус вспоминает самые громкие уголовные дела в которых фигурирует пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Утро 17 января в аэропорту "Киев" (Жуляны) будет бурным. Помимо толпы журналистов, многие из которых будут вооружены видеокамерами и сторонников, встречать пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" могут и представители Государственного бюро расследований.

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Главный вопрос: что ждет Порошенко, после возвращения в страну? Наденут ли на него наручники прямо по прибытию в аэропорт? Задержат, когда он будет проходить паспортный контроль?

Заседание в Печерском суде по "угольному делу" и "госизмене" назначено в этот же день на 11:00. По информации экс-нардепа Игоря Мосейчука, у пограничной службы есть распоряжение арестовать Порошенко.

"Угольное дело" — одно из 58 уголовных дел, которые открыты в отношении Петра Порошенко, как говорит Фокусу адвокат пятого президента Илья Новиков.

В команде ЕС считают все обвинения против своего лидера личной местью президента Владимира Зеленского, который во время дебатов назвал себя приговором для Порошенко.

Фокус вспоминает ключевые судебные дела в которых фигурирует пятый президент.

Угольное дело: в чем обвиняют Петра Порошенко

Самое громкое дело, по которому сейчас проходит Петр Порошенко, — подозрение в организации поставок угля из ОРДЛО в Украину в 2014-2015 годах. По нему Порошенко грозит три статьи УК: госизмена, финансирование терроризма и создание террористической организации. Другими фигурантами по "угольному делу" проходят нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

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Наденут наручники? Что ждет Петра Порошенко после возвращения в Украину

Процедура задержания по вышеуказанным статьям — понятная в исполнении, говорит Фокусу адвокат Ростислав Кравец.

"Есть определение суда о задержании Порошенко. Поэтому там, где он будет пересекать границу, пограничная служба должна задержать его и передать правоохранительным органам для доставки в Печерский районный суд для избрания меры пресечения. Причем время не должно превышать 6 часов с момента задержания до доставки в суд", — комментирует Фокусу Кравец.

Что будет дальше с Петром Порошенко?

Помимо сценария, где на пятого президента надевают браслет и отправляют под домашний арест, суд может посчитать подозрения необоснованными, отпустить Петра Порошенко под личные обязательства.

"Не исключено, что в суд придут десятки народных депутатов и попросят взять Порошенко на поруки", — рассуждает Кравец.

[ + – ] Утро 17 января в аэропорту "Киев" (Жуляны) будет бурным

Петр Порошенко и дело Семочко

Еще одно уголовное дело Петра Порошенко, по которому есть подозрение, подписанное Офисом генерального прокурора, — назначение разведчика Сергея Семочко. Пятого президента подозревают в том, что он в 2018 году склонил бывшего главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий, назначая Сергея Семочко на должность своего первого заместителя — несмотря на то, что вакансию уже занимал другой человек. Это, по мнению обвинения, нанесло государству ущерб более чем на 1,5 млн гривен. Аргументов у сыщиков было несколько. По версии следствия, Сергей Семочко не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Кроме того, замов главы СВР назначает президент по представлению главы ведомства. А сыщики уверены, что имя Семочко появилось в представлении с подачи Петра Порошенко.

Сам Семочко "прославился" после того, как журналисты программы "Наші гроші" в 2019 году сообщили, что бывший разведчик владеет дорогостоящей недвижимостью под Киевом на общую сумму более 200 миллионов гривен, у жены и детей есть российские паспорта, и они ведут бизнес в оккупированном Крыму.

СБУ после выхода журналистских материалов провела свое расследование по статье о госизмене, но следов указанных преступлений не обнаружила. По делу Семочко Порошенко несколько раз вызывали в суд в 2020 году. В 2021 году адвокаты пятого президента говорили, что дело о назначении Семочко "сдулось".

Петр Порошенко на пленках Деркача

В мае 2021 года внефракционный парламентарий Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. По мнению Деркача, аудиозаписи свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко. Первая тема материалов касается, якобы того, что Деркач получил 1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции" и отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал в 2015-16 годах дело Burisma "и вышел на Байдена". Вторая тема — развала парламентской коалиции и будущих выборов в феврале 2016 года. Мол, Порошенко признавал, что коалиции нет, но вместо объявить перевыборы, как того требует Конституция, он придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина.

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В команде Байдена "пленки Деркача" называли отредактированной чепухой. Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко дело о госизмене. В ноябре 2021 году НАБУ и ГБР закрыли дела, которые касались "пленок Деркача".

Корабли в Керченском проливе: законно ли действовал Порошенко

В ноябре 2018 года российские пограничники захватили три украинских военных корабля, которые проходили в районе Керченского пролива. В Киеве этот эпизод расценили как акт военной агрессии со стороны РФ. Петр Порошенко потребовал от Верховной Рады ввести в граничащих с Россией регионах военное положение на 30 дней. Следствие изучает, насколько законными были действия пятого президента.

[ + – ] "Угольное дело" — одно из 58 уголовных дел, которые открыты в отношении Петра Порошенко Фото: УНИАН

Петр Порошенко и дело судьи Чауса

Летом прошлого года скандального судью Николая Чауса обнаружили в Винницкой области\: последние несколько лет он скрывался в Молдове. Во времена президентства Петра Порошенко Чауса часто называли судьей, крайне чутким к пожеланиям его администрации, а грубо говоря "ручным судьей".

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Самая яркая иллюстрация — роль, которую Чаус сыграл в судьбе Геннадия Корбана, лидера оппозиционной к Порошенко партии УКРОП и одного из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского. В конце 2015 года отношения между Коломойским и Порошенко очень испортились. В рамках необъявленной войны между ними Корбана задержали по обвинению в финансовых злоупотреблениях и похищении человека. Корбан называл это дело заказным со стороны Порошенко. Чауса поймали на взятке, после чего он таинственным образом исчез из страны. Порошенко подозревают в том, что его тайно вывезли сотрудники Госохраны по личному приказу Петра Порошенко.

Минские соглашения и госизмена Порошенко

Еще одно дело из-за возможной госизмены Петра Порошенко ГБР возбудило в декабре 2019 года из-за подписания им Минских соглашений в 2015 году. Тогда о новом производстве Государственного бюро расследований против Порошенко сообщил экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов.