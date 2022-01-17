Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы, чтобы вылететь в Киев (видео)

Пятый президент Украины отказался отвечать на вопрос о возможном перекрестном допросе с Медведчуком.

Пятый президент, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена, откуда он должен вылететь в направлении киевского аэропорта "Жуляны". Об этом сообщил телеграм-канал Pavlovsky News в понедельник, 17 января.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По пути в аэропорт, откуда, по данным журналистов, на 07:40 запланирован рейс в "Жуляны", Порошенко сделал ряд комментариев журналистам. В частности, пятый президент заявил, что не опасается по поводу своего будущего по возвращении в Украину, так как с ним "народ и правда".

Помимо этого политик отказался отвечать на вопрос о том, рассматривает ли он вероятность перекрестного допроса с народным депутатом из ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который также подозревается в участии в поставках угля из ОРДЛО.

"Вы сразу уже вычитайте пожалуйста, что вам написали на Банковой", — заявил Порошенко.

По данным телеграм-канала, вместе с нардепом в аэропорту были замечены его адвокат Игорь Головань, народные депутаты из "Евросолидарности" и его супруга Марина Порошенко.

Также журналисты сняли, как Порошенко позавтракал в аэропорту перед посадкой на самолет.

Напомним, в ходе брифинга в Варшаве 16 января Порошенко выразил сомнение, что его арестуют по возвращении в Украину. В то же время глава государства допустил, что самолет, которым он планировал прилететь в "Жуляны", могут принудительно посадить в другом аэропорту.

В свою очередь Государственное бюро расследований предупреждало, что Петра Порошенко могут отправить в СИЗО в день его возвращения в Украину по делу о поставках угля из ОРДЛО.