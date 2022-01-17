Порошенко прибув в аеропорт Варшави, щоб вилетіти в Київ (відео)

П'ятий президент України відмовився відповідати на питання про можливий перехресний допит із Медведчуком.

П'ятий президент, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув у Варшавський аеропорт імені Фрідеріка Шопена, звідки він має вилетіти у напрямку київського аеропорту "Жуляни". Про це повідомив телеграм-канал Pavlovsky News у понеділок, 17 січня.

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Дорогою до аеропорту, звідки, за даними журналістів, на 07:40 запланований рейс до "Жулян", Порошенко дав низку коментарів журналістам. Зокрема, п'ятий президент заявив, що не побоюється щодо свого майбутнього повернення в Україну, оскільки з ним "народ і правда".

Крім цього, політик відмовився відповідати на запитання про те, чи розглядає він ймовірність перехресного допиту з народним депутатом з ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який також підозрюється в участі у постачанні вугілля з ОРДЛО.

"Ви одразу вже віднімайте, будь ласка, що вам написали на Банковій", — заявив Порошенко.

За даними телеграм-каналу, разом із нардепом в аеропорту були помічені його адвокат Ігор Головань, народні депутати з "Євросолідарності" та його дружина Марина Порошенко.

Також журналісти зняли, як Порошенко поснідав в аеропорту перед посадкою на літак.

Нагадаємо, під час брифінгу у Варшаві 16 січня Порошенко висловив сумнів, що його заарештують після повернення в Україну. Водночас глава держави припустив, що літак, яким він планував прилетіти до "Жулян", можуть примусово посадити в іншому аеропорту.

Зі свого боку Державне бюро розслідувань попереджало, що Петра Порошенка можуть відправити до СІЗО у день його повернення до України у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.