Следователи ГБР хотели задержать Порошенко в "Жулянах", — государственный адвокат (видео)

Богдан Глядик получил поручение от Госбюро расследований прибыть в аэропорт для оказания бесплатной помощи "задержанному клиенту".

Следователи Государственного бюро расследований планировали задержать пятого президента Петра Порошенко в международном аэропорту "Жуляны". Об этом заявил адвокат из бесплатной правовой помощи Богдан Глядик, которого пытались навязать обвиняемому в госизмене нардепу от "Европейской солидарности".

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Арест Порошенко — позиция бесплатного адвоката

По словам специалиста, ему поступило поручение от ГБР в понедельник утром, 17 января, о предоставлении безвозмездной помощи пятому президенту Петру Порошенко.

"Согласно законодательству, не позднее 2 часов защита должна предоставить такую помощь… Порошенко планировали задержать именно в аэропорту. Потому что я получил поручение на оказание безвозмездной правовой помощи лицу, которое считается задержанным. То есть, он должен быть уже задержан. Но что-то пошло не так", — объяснил Богдан Глядик в комментарии журналистам.

Государственный защитник обратил внимание на том, что его вызвали именно в "Жуляны", однако пятый президент в это время уже ехал на судебное заседание в Печерский районный суд Киева.

Богдану Глядику в Госбюро расследований объяснили, что готовился арест Порошенко в международном аэропорту.

"Мне объяснили дословно: этот пассажир… планировалось его задержание, он был в розыске, поэтому мы были вынуждены привлечь такого защитника… Вызвали меня на место задержания — это аэропорт", — добавил адвокат.

[ + – ] ГБР готовило арест Порошенко в аэропорту "Жуляны"

Арест Порошенко — позиция Госбюро расследований

Пресс-служба ГБР опровергает заявление Богдана Глядика и отрицает привлечение бесплатного адвоката для обвиняемого в госизмене Петра Порошенко во время судебного процесса.

Как сообщили в силовом ведомстве, в данный момент проверяются обстоятельства распространения информации о навязывании пятому президенту адвоката бесплатной правовой помощи.

"После чего будет дана правовая оценка таким действиям (распространению информации о бесплатном адвокате для Порошенко — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

[ + – ] Госзащитнику Богдану Глядику поручили прибыть в "Жуляны" для оказания помощи Порошенко Фото: ГБР

Отметим, что в ходе судебного заседания Печерского райсуда Киева, которое проходит 17 января, Петр Порошенко заявил, что ему пытались назначить бесплатного государственного адвоката. Обвиняемый в госизмене пятый президент назвал такие действия нарушением своих прав и потребовал судью обязать правоохранителей расследовать этот инцидент.

Также Фокус рассказывал, что разрешение на арест Порошенко может дать судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов, который в 2017 году был назначен на должность указом самого пятого президента.