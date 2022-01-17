Слідчі ДБР хотіли затримати Порошенка у "Жулянах", — державний адвокат (відео)

Богдан Глядик отримав доручення від Держбюро розслідувань прибути до аеропорту для надання безоплатної допомоги "затриманому клієнту".

Слідчі Державного бюро розслідувань планували затримати п'ятого президента Петра Порошенка у міжнародному аеропорту "Жуляни". Про це заявив адвокат з безкоштовної правової допомоги Богдан Глядик, якого намагалися нав'язати обвинуваченому в держзраді нардепу від "Європейської солідарності".

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Арешт Порошенка – позиція безкоштовного адвоката

За словами фахівця, йому надійшло доручення від ДБР у понеділок вранці, 17 січня, про надання безоплатної допомоги п'ятому президентові Петру Порошенку.

"Згідно із законодавством, не пізніше 2 годин захист має надати таку допомогу… Порошенко планували затримати саме в аеропорту. Тому що я отримав доручення на надання безоплатної правової допомоги особі, яка вважається затриманою. Тобто, вона має бути вже затримана. Але щось пішло не так", — пояснив Богдан Глядик у коментарі журналістам.

Державний захисник звернув увагу на те, що його викликали саме до "Жулян", проте п'ятий президент у цей час уже їхав на судове засідання до Печерського районного суду Києва.

Богдану Глядику в Держбюро розслідувань пояснили, що готувався арешт Порошенка у міжнародному аеропорту.

"Мені пояснили дослівно: цей пасажир… планувалося його затримання, він був у розшуку, тому ми були змушені залучити такого захисника… Викликали мене на місце затримання – це аеропорт", – додав адвокат.

[ + – ] ДБР готувало арешт Порошенка в аеропорту "Жуляни"

Арешт Порошенка – позиція Держбюро розслідувань

Пресслужба ДБР спростовує заяву Богдана Глядика та заперечує залучення безкоштовного адвоката для обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка під час судового процесу.

Як повідомили у силовому відомстві, наразі перевіряються обставини поширення інформації про нав'язування п'ятому президентові адвоката безоплатної правової допомоги.

"Після чого буде дана правова оцінка таким діям (поширення інформації про безкоштовного адвоката для Порошенка — ред.)", — йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

[ + – ] Держзахиснику Богдану Глядику доручили прибути до "Жулян" для надання допомоги Порошенку Фото: ГБР

Зазначимо, що під час судового засідання Печерського райсуду Києва, яке відбувається 17 січня, Петро Порошенко заявив, що йому намагалися призначити безплатного державного адвоката. Обвинувачений у держзраді п'ятий президент назвав такі дії порушенням своїх прав та зажадав суддю зобов'язати правоохоронців розслідувати цей інцидент.

Також Фокус розповідав, що дозвіл на арешт Порошенка може дати суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов, який у 2017 році був призначений на посаду указом п'ятого президента.