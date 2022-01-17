"Проявление позорных привычек": в "Слуге народа" прокомментировали действия Порошенко

В политсиле завили, что пятый президент хочет устроить искусственный скандал вместо того, чтобы спокойно действовать по закону. "Европейская солидарность" уже ответила на эти слова.

В "Слуге народа" прокомментировали возвращение пятого президента Петра Порошенко в Украину и акции в его поддержку. Президентская партия назвала это "искусственным скандалом и провокацией", соответствующий пресс-релиз опубликовала спикер политсилы Юлия Палийчук.

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Желание устроить искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние вместо цивилизованного решения вопроса — вот, что хотел пятый президент по мнению "слуг". Такие действия в партии назвали "проявлением позорных привычек старой политики".

"Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется", — говорится в сообщении.

Также "Слуга народа" призвала представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу.

Еще Порошенко сравнили с лидером оппозиции Виктором Медведчуком, который проходит по том же деле. "Слуги" отметили, что политик показал больше уверенности в себе и продемонстрировал выдержку, в отличии от бывшего главы государства.

Во фракции пятого президента уже ответили на заявление "Слуг народа". Сообщение появилось в Telegram нардепа Ирины Геращенко.

"Партия Европейская Солидарность призывает "слуг" не скрываться за своими представителями и внештатными советниками и лично высказаться по поводу атаки на демократию и свободу слова в Украине, выборочного правосудия, преследования оппозиции, препятствования гражданам на мирный протест, прослушивание и слежку за оппонентами нелепой, непрофессиональной власти, которая стремительно теряет свою легитимность, превращение Украины в авторитарное государство с неадекватным руководителем во главе", — заявили во фракции.

Там напоминают, что правление Владимира Зеленского и его падающие рейтинги дают понять людям, что эпоха коррупции и кумовства не закончилась, а народ страдает от цен и тарифов.

Еще упомянули генпрокурора Ирину Венедиктову, которая "пыталась убежать от ответственности и передоверила подписание дела Порошенко своим заместителям".

"ЕС призывает депутатов слуг немедленно вернуться из долговременного 5-недельного отпуска, немедленно собраться на внеочередное заседание ВР, на котором обсудить вопросы национальной безопасности, вызовы на границе, энергетический кризис, увеличение финансирования армии", — говорится в сообщении Геращенко.

Напомним, Петр Порошенко 17 января вернулся из-за границы в Украину, в Европе он пребывал в дипломатическом турне. Под Печерским райсудом Киева собрались его сторонники, чтобы поддержать бывшего президента во время избрания ему меры пресечения по делу о госизмене и содействии терроризму.

По версии Госбюро расследований, Петр Порошенко и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в сговоре препятствовали поставкам угля в Украину из ЮАР, чтобы покупать его в оккупантов Донбасса.