"Прояв ганебних звичок": у "Слузі народу" прокоментували дії Порошенка

У політсилі завили, що п'ятий президент хоче влаштувати штучний скандал, замість того, щоб спокійно діяти за законом. "Європейська солідарність" вже відповіла на ці слова.

У "Слузі народу" прокоментували повернення п'ятого президента Петра Порошенка до України та акції на його підтримку. Президентська партія назвала це "штучним скандалом та провокацією", відповідний пресреліз опублікувала спікерка політсили Юлія Палійчук.

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Бажання влаштувати штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння замість цивілізованого вирішення питання — ось що хотів п'ятий президент, на думку "слуг". Такі дії в партії назвали "проявом ганебних звичок старої політики".

"Але немає ілюзій і не сподіваємось, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться", — йдеться в повідомленні.

Також "Слуга народу" закликала представників партії "Європейська солідарність" не брати участі в політичних спектаклях та спробувати переконати свого лідера, що політизація та скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам та судовому процесу.

Ще Порошенка порівняли з лідером опозиції Віктором Медведчуком, який проходить у тій же справі. "Слуги" зазначили, що політик показав більше впевненості у собі та продемонстрував витримку, на відміну від колишнього глави держави.

У фракції п'ятого президента вже відповіли на заяву "Слуги народу". Повідомлення з'явилося в Telegram нардепки Ірини Геращенко.

"Партія Європейська Солідарність закликає "слуг" не ховатися за своїми представниками та позаштатними радниками і особисто висловитися з приводу атаки на демократію та свободу слова в Україні, вибіркового правосуддя, переслідування опозиції, перешкоджання громадянам на мирний протест, прослуховування та стеження за опонентами безглуздої влади, яка стрімко втрачає свою легітимність, перетворення України на авторитарну державу з неадекватним керівником на чолі", — заявили у фракції.

Там нагадують, що правління Володимира Зеленського та його рейтинги, що падають, дають зрозуміти людям, що епоха корупції та кумівства не закінчилася, а народ страждає від цін і тарифів.

Ще згадали генпрокурорку Ірину Венедіктову, яка "намагалася втекти від відповідальності та передовірила підписання справи Порошенка своїм заступникам".

"ЄС закликає депутатів слуг негайно повернутися з довготривалої 5-тижневої відпустки, негайно зібратися на позачергове засідання ВР, на якому обговорити питання національної безпеки, виклики на кордоні, енергетичну кризу, збільшення фінансування армії", — йдеться в повідомленні Геращенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко 17 січня повернувся з-за кордону до України, у Європі він перебував у дипломатичному турне. Під Печерським райсудом Києва зібралися його прихильники, щоб підтримати колишнього президента під час обрання йому запобіжного заходу у справі про держзраду та сприяння тероризму.

За версією Держбюро розслідувань, Петро Порошенко та лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук у змові перешкоджали постачанню вугілля в Україну з ПАР, щоб купувати його в окупантів Донбасу.