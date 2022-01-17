"Хто не скаче - той мос***ль": сторонники Порошенко прыгали под Печерским судом (видео)

Участники многотысячного митинга в поддержку пятого президента Украины призывали нарушить "планы Банковой" и не допустить ареста политика.

Сторонники пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, ожидавшие на улице решение Печерского райсуда, периодически скандировали "Хто не скаче — той мос***ль". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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На кадрах видно, как некоторые люди скандировали "Хто не скаче — той мос***ль". Другие участники акции после этого лозунга прыгали на одном месте.

Также на видео можно разглядеть, как участники акции махали флагами Украины, "Правого сектора" и партии "Европейская солидарность".

Некоторые сторонники Порошенко призывают не допустить ареста политика и называют его "лидером оппозиции". Периодически они выкрикивают "Слава Украине" и призывают нарушить "планы Банковой".

Напомним, что 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину из дипломатического турне по Европе.

После приземления в аэропорту "Жуляны" Порошенко отправился в Печерский райсуд, где до сих пор проходит заседание по избранию ему меры пресечения.

Госбюро расследований утверждает, что Петр Порошенко и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук препятствовали поставкам угля в Украину из ЮАР и наладили схемы его покупки у боевиков из ОРДЛО.